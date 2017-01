Ehrungen für viele treue Durbestecher

Die Durbestecherzunft Sauldorf blickt auf die Fasnet voraus und ehrt treue Mitglieder.

Sauldorf (hs) Bei der Narrenversammlung der Durbestecherzunft Sauldorf standen Ehrungen im Mittelpunkt. Präsident Tobias Heckler eröffnete mit drei „Durbe-stecher“-Rufen. Simon Wiedemann hatte einen Plan ausgearbeitet, welche Arbeitseinsätze die Dorffasnet notwendig macht: Bürgersaal und andere Räume herrichten, Aufräumen und mehr.

Tobias Heckler ehrte Mitglieder für ihre Treue zum Verein. Für fünf Jahre erhielten Karin Hottiger und Simon Wiedemann den Durbestecher-Orden in Bronze. Den silbernen Orden für zehn Jahre erhielten Christina Faschian, Julia Epple, Tanja Gabele und Hans Farischon. Für 25 Jahre erhielt Alexander Gabele von der Zimmergilde den goldenen Durbestecher-Orden. Schließlich erhielten Karin Rebholz und Renate Hermann für ihre 30-jährige Mitgliedschaft die Durbestecher-Uhr. Für langjährige Verdienste als Mitglied der Zimmergilde wurde Alfons Gabele (seit 1970 bei den Durbestechern) mit Urkunde zum Ehrenmitglied ernannt.

Doch nicht nur vom Narrenverein Durbestecher, sondern auch von der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee konnte Landvogt Ewald Hermann Mitglieder für 15, 20, 35 und über 40 Jahre auszeichnen. Luitgard Schober und Tobias Heckler erhielten den silbernen Verdienstorden für 15 Jahre und Regina Brier den goldenen Verdienstorden für 20 Jahre von der Vereinigung. Die Ehrennadel in Silber erhielt Bernd Gabele für 35 Jahre Mitgliedschaft und für besondere Verdienste als Narrenpolizist. Schließlich erhielten Luise Häusler, Adolf Häusler, Anton Gabele, Josef Abreder und Alfons Gabele die Ehrennadel in Gold der Vereinigung für über 40-jährige Mitgliedschaft.

Umzüge

28. Januar Dämmerungsumzug in Herdwangen, 5. Februar Umzug in Markelfingen, 18. Februar Brauchtumsabend in Denkingen, 19. Februar Umzug in Mühlingen, 27. Februar Rosenmontagsumzug in Meßkirch. Am 25. Februar stellt die Zimmergilde den Narrenbaum in Wald.