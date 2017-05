Sauldorf Die Wasserhexen sind los: Bichtlingen hat nun eine offizielle Narrenvereinigung

Der neue Verein widmet sich der Brauchtumspflege und möchte so schnell wie möglich die Gemeinnützigkeit zuerkannt bekommen.

Sauldorf-Bichtlingen – Neunzehn junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren haben sich am Samstag im ehemaligen Schulhaus in Sauldorf-Wasser eingefunden, um einen neuen Narrenverein ins Leben zu rufen – die Bichtlinger "Wasserhexen". Sie waren einer Einladung der drei Initiatoren Patrick Lilienthal, Julian Reichle und Nico Sugg gefolgt. Mit Bürgermeister Wolfgang Sigrist, Gemeinderat Georg Mors und dessen Frau Gabi sowie Dietmar Sugg als Sprecher der Narrenvereinigung "Wassergeister" beobachteten vier erwachsene Vertreter der Bichtlinger Bürgerschaft das Gründungsgeschehen.

Die Bichtlinger Wassergeister, die sich bislang um die Organisation und die Ausrichtung des Bichtlinger Fasnetsgeschehens kümmerten, sind kein Verein, sondern ein lockerer Zusammenschluss von Mitgliedern aus den verschiedenen Bichtlinger Vereinen. Aus diesem Grunde kamen die drei Initiatoren zusammen mit ihren Mitstreitern auf die Idee, in Bichtlingen endlich einen richtigen Narrenverein – nämlich die "Wasserhexen" – zu gründen.

Zu Beginn der Versammlung verlas Julian Reichle die ersten Paragrafen der geplanten Vereinssatzung, in denen Zweck und Ziel des Vereins, der auch baldmöglichst die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erhalten möchte, festgehalten sind. Es steht die Traditionspflege im Vordergrund, also der Erhalt und die Pflege des Fastnachtsbrauchtums als wichtiger Bestandteil der örtlichen Kultur Bichtlingens.

In der von Bürgermeister Wolfgang Sigrist geleiteten Abstimmung standen drei Punkte zur Wahl: Die Gründung des Narrenvereins, die Beantragung der Gemeinnützigkeit und der Anschluss an einen übergeordneten Verband. Bei einer Enthaltung stimmten alle Versammlungsteilnehmer mit Ja. Danach ermahnte Sigrist die Anwesenden, nicht mit den bisherigen Bichtlinger Fasnetsmachern, den Wassergeistern, in Konkurrenz zu treten, sondern diese, so weit möglich, in die Arbeit des neuen Vereins mit einzubinden.

Es folgte darauf die Beratung über die vorgesehene Satzung, wobei sich wie zu erwarten die eine oder andere Änderung ergab, wobei die Paragrafen schließlich einstimmig verabschiedet wurden. Der nächste Punkt der Versammlung war die Wahl des ersten Vorstands des neu gegründeten Vereins.

Vorstand nimmt Arbeit auf

Zum Vorsitzenden wurde Nico Sugg gewählt, zu seinem Stellvertreter Julian Reichle. Schriftführerin ist Aline Mors, zum Kassierer wurde Patrick Lilienthal bestimmt, zum Zeugwart Marcel Reichle. Die Beisitzer heißen Jakob Greinacher und Thomas Bender und zu Kassenprüfern sind Florian Hensler und Jonas Lilienthal bestellt. Zum Abschluss der Versammlung wurden das Hexenhäs und die Masken vorgestellt.

Der neue Narrenverein

Name: Wasserhexen

Mitglieder: etwa 35

Vorsitzender: Nico Sugg

Stellvertreter: Julian Reichle

Schriftführerin: Aline Mors

Kassierer und Kassenprüfer:Patrick Lilienthal, Florian Hensler, Jonas Lilienthal

Zeugwart: Marcel Reichle

Beisitzer: Jakob Greinacher, Thomas Bender