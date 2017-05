Sauldorf Die Schöne und das Biest: Projektchor startet

Der Kirchenchor Rast-Bichtlingen unter der Leitung von Volker Nagel lädt zum Projektchor für das Musical "Die Schöne und das Biest" ein, der heute mit seinen Proben beginnt.

Interessierte, die noch mit dazustoßen möchten, sind herzlich willkommen. Der Projektchor übernimmt mit dem Kirchenchor Rast-Bichtlingen den gesanglichen Part des Musicals. Mit Ausnahme einer Sommerpause im August wird wöchentlich am Donnerstag um 20 Uhr gemeinsam geprobt im Schulhaus in Bichtlingen. Die fünf Aufführungen des Musicals sind dann im Oktober. Die Veranstalter freuen sich über viele Sängerinnen und Sänger, die einfach Lust und Spaß am singen haben. Auch schnuppern ist erlaubt, heute ab 20 Uhrim Schulhaus in Bichtlingen.