Sauldorf Burggeister starten Fasnacht mit Gang auf die Burg

In Krumbach wurde mit dem traditionellen Aufwecken der Burggeister die Fasnacht eröffnet. Burggraf und Narrenvater Jan Riegger hielt vor dem Gang zur Burg die Burggrafen-Rede, in der er ankündigte, dass der Geisterschlaf vorüber sei.

Am Samstag nach dem Dreikönigstag beginnt in Krumbach pünktlich um 19 Uhr die Fasnet. Vor dem Gasthof Adler trafen sich Präsident, Burgräte, Burgfrauen, die Narreneltern vom Vorjahr, Musikverein, Kanonier und eine Menge Zuschauer zum Abmarsch zur Burgruine.



Noch vor dem Abmarsch hielt Burggraf und Narrenvater Jan Riegger die Burggrafen-Rede: „Narri – Narro, mein Gott bi i froh, dass ihr kumme sind. I brauch euer Gschrei und s'ganz Gsind. Die Zeit vum Goischderschlof ischt etz verflosse und wenn se it höret, no wird emol gschosse. Unser Gschitz, ihr wisseds, ischt saumäßig stark, do hauts de letscht Geuschd aus em Sarg“. Kanonier Pius erhielt den Befehl zwei mal zu schießen. Dann setzte sich der Tross in Richtung Burg in Bewegung.



Mit Fasnetsmelodien gab der Musikverein das Tempo an. Auf halbem Weg folgte die zweite Burggrafe-Rede. Bei der Burg angekommen wird noch einmal geschossen und schon tauchte der erste Geist auf und schwenkt die weiße Fahne, was heißt: Wir ergeben uns. Dann ging es zurück ins Gasthaus Adler. Dort gab Präsident Karl Muffler die Termine für 2017 bekannt: 28. Januar: Dämmerumzug in Herdwangen, 12. Februar: Sonntagsumzug in Laiz, 17. Februar: Nachtumzug in Mühlingen, 19. Februar: Sonntagsumzug in Mühlingen, 21. Februar: Narrenmutter Verabschiedung mit Rucksackvesper in Krumbach, 25. Februar: Bunter Abend in Krumbach, 27. Februar: Rosenmontagsumzug Meßkirch, 28. Februar: Narrenbaum fällen, Geister versorgen und Karlefest.