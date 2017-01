Sauldorf Bürgermeister Sigrist: Bürger sind Steine, die das kommunale Gewölbe stützen

Beim Neujahrsempfang zeigt sich Bürgermeister Wolfgang Sigrist dankbar für das vertrauensvolle und ehrliche Miteinander mit den Bürgern. Eine der Höhepunkte der Feier war die Aufführung des Brauchtumstanz des Narrenvereins Durbestecher mit seinen Zunftfiguren.

"Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bringen sich in Sauldorf in Politik und Gesellschaft ein, werden selber initiativ und mischen aktiv mit", mit diesen Worten verlieh Bürgermeister, Wolfgang Sigrist, in seiner Neujahrsansprache seiner Freude darüber Ausdruck, dass in Sauldorf Demokratie im Kleinen tadellos funktioniere. "Aktive Bürger sind Steine, die unser kommunales Gewölbe stützen und halten", war deshalb sein Fazit am Ende seines Jahresrückblickes, mit dem er sich bei allen, die sich aktiv für das Gemeinwohl engagierten, herzlich bedankte.

Am Beginn seiner Rede hatte Sigrist die Zuhörerschaft im nahezu voll besetzten Bürgerhaus gebeten, ihm mit dem Zitat des Kulturphilosophen, Friedrich von Schlegel, eine Provokation zu gestatten: "Wo Politik ist oder Ökonomie, da ist keine Moral". Dass diese rund zweihundert Jahre alte Aussage eines "scharfzüngigen Denkers" gegenwärtig wieder Konjunktur habe, zeige sich in der zunehmenden allgemeinen Politikverdrossenheit vieler Bürger, die immer weniger Vertrauen in die Wirtschaft und die Regierenden hätten, stellte Sigrist fest.

"Wohnen ist bezahlbar in Sauldorf"

Um so größer sei deshalb seine Dankbarkeit für das "ehrliche und vertrauensvolle Miteinander aller beteiligten Kräfte in Sauldorf", welches es ermöglicht habe, dass Unternehmen und Verwaltung im vergangenen Jahr sehr viel zum Wohle der Sauldorfer Bürger erreichen konnten. So sei die Einwohnerzahl in Sauldorf mit aktuell 2554 Einwohnern, einem Zuwachs von 56 Neubürgern und 22 Geburten, so hoch wie schon lange nicht mehr, stellte Sigrist fest. "Wir sind auf einem guten Weg, und auf diesem Weg werden wir auch 2017 weiter voranschreiten," bilanzierte der Bürgermeister.

Dafür gebe es auch in Zukunft mit bezahlbarem Bauland optimale Voraussetzungen. "Wohnen ist bezahlbar in Sauldorf und dafür wird sich die Gemeinde auch in Zukunft stark machen", kündigte Sigrist an. Dazu gehöre auch, dass die Kommune nicht die Kinderbetreuung und die Bildung aus den Augen verliere, denn "wenn wir jungen Menschen, jungen Familien Perspektiven bieten, dann hat Sauldorf Zukunft", hält Bürgermeister Wolfgang Sigrist fest.

"Demokratie verlangt Beteiligung"

Sigrist nahm auch Bezug auf die Krisen und Kriege in aller Welt, sowie die Terroranschläge, die im vergangenen Jahr auch unser Land erreicht hätten. Angesichts dieser Konflikte werde es immer wichtiger, vertrauensvoll zusammen zu arbeiten. "Demokratie verlangt Beteiligung – sie ist die Grundlage unserer Zivilgesellschaft, in der die Bürger mitreden, mitmischen und mitbestimmen können". Deshalb müsse es unser aller Anliegen sein, Demokratie zu pflegen und den nachwachsenden Generationen sowie Zuwanderern nahezubringen, was Demokratie bedeute und was sie leiste, so Sigrist.

Das Bläserensemble der Musikkapelle Sauldorf umrahmte den Neujahrsempfang musikalisch. Zuvor sprachen der katholische Pfarrer Karl Michael Klotz und die evangelische Prädikantin, Karin Fischer. Ein Höhepunkt war die Vorstellung des Narrenvereins Durbestecher durch Präsident Tobias Heckler und der Zunftfiguren mit ihrem Brauchtumstanz.



Umgesetzte Projekte

Die Freiwillige Feuerwehr bekam einen neuen Mannschaftstransportwagen für die Abteilung Bietingen, Krumbach und Boll. Zudem wurde ein neues Gruppenlöschfahrzeug für die Feuerwehr-Abteilung Rast, Sauldorf und Wasser angeschafft. Zudem konnten in Krumbach konnten syrische Flüchtlinge untergebracht werden. Für 2017 steht der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und des Bauhofes an.