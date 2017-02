Sauldorf-Boll Binkervolk auf Hochtouren

Bürgerball, Binkerfest und Staßenfasnacht bilden Höhepunkte des örtlichen Brauchtums.

Sauldorf-Boll (bs) Das Binkerfest rund um das ehemalige Rathaus ist in diesem Jahr auf ebenso großes Interesse wie der traditionelle Bürgerball am Sonntagabend im Gasthaus zum Schwanen gestoßen. Schon die gelungene Antrittsrede der Bienenkönigin Sabrina I. (Sabrina Stefan) löste anhaltenden Beifall aus. Zuvor hatte Narrenpräsident Johann Boos Gelegenheit, die zahlreichen Gäste zu begrüßen. Sein besonderer Dank galt den Mitgliedern Lisa und Alexandra Löffler, die zusammen mit Claudia Boos erstmals eine Narrenmesse in der Dorfkirche zum Auftakt des Binkerfestes zusammen mit dem Kirchenchor organisierten und bleibenden Eindruck hinterließen.

Als Straßenmusikanten sorgten danach Iris Bohl und Gebhard Frey für närrische Hochstimmung im Schwanensaal. Die "Vollgaser-Tagesschau" mit dessen Vorstandsteam um Stefan König, Thomas Vögtle und Wolfgang Blocherer brachten so manche Missgeschicke im Dorf zum Vorschein und selbst ihre eigenes Vollgaserfest und die ausgelösten behördlichen Maßnahmen auf die sprichwörtliche Narrenschippe, bevor Iris Bohl bei ihrem zweiten Auftritt die moderne Technik und insbesondere das heutige eigenartige Verhalten mit dem Handyumgang närrisch kritisierte.

Auch der Kirchenchor unter der Leitung von Sabine Hensler trug mit Gesangsbeiträgen zum Gelingen des Bürgerballs bei. Elferratsmitglied Marvin Müller verteidigte seine Räte gegen jegliche Kritikpunkte und zeigte mit seinen Kollegen unter Lachsalven auf, was aus ihnen vielleicht geworden wäre, wenn sie dieses Elferratsehrenamt nicht innehätten. In der Rothausklinik operierte Dr. Zoller (Thomas Müller) zusammen mit seinem neuen Assistenten (Jonas Strigel) und Sprechstundenhilfe (Robin Schwarz). Dabei kamen die Hinlänglichkeiten der "Schönheitschirurgie" deutlich und närrisch zum Ausdruck. Einmal mehr trat Dieter Schwarz in die Narrenbütt. Zeitkritisch nahm er aktuelle politische Auseinandersetzungen aufs Korn und verstand es, diese hochnärrisch in den örtlichen Gegebenheiten und auf verschiedenen Personen umzusetzen. So war ihm der anhaltende Beifall für den gekonnten Vortrag gewiss. Die Binkergarde mit ihrer Leiterin Anna-Lena Beck, Vannessa Müller, Diana Stefan, Nathalie Alseits, Kathrin Sprenger, Sarah Blezinger sowie Carmen und Diana Sprenger schloss mit ihrem Tanz den närrischen Bürgerball ab.

Durch das Programm führte Günter Boos, bei dem sich Vizepräsident Holger Mülherr besonders bedankte.