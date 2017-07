Sauldorf Beim Showtanzverein übernehmen neue Gesichter Verantwortung im Vorstand

Die Hauptversammlung der Truppe rund um die "Swamp-Hoppers" brachte aber nicht nur Wahlen, sondern auch den Abschied von zwei verdienten Mitgliedern mit sich.

Sauldorf – Seit 15 Jahren gibt es den Showtanzverein Sauldorf mit fünf Tanzgruppen, und bei der Hauptversammlung haben die Mitglieder Bilanz gezogen und neu gewählt. So solle unbedingt in allen Tanzgruppen der bekannte Stil des heutigen Showtanzvereins weitergeführt und gelebt werden. Deshalb, so erklären die sportlichen Verantwortlichen, sei es schwierig, weitere Trainer für Tanzgruppen zu finden, denn diese müssten aus den eigenen Reihen kommen.

Der Verein zählt aktuell 150 aktive und passive Mitglieder, davon 93 Tänzer in fünf Tanzgruppen. Alle aktiven Mitglieder sind unter 30 Jahre alt. Außer mit den Wahlen beschäftigte sich die Versammlung mit der Verabschiedung von drei für den Verein prägenden Mitgliedern. Bettina Wiedenbach, Gründerin und langjährige Trainerin der Swamp-Hoppers, hat nun auch den Vorstand verlassen, nachdem sie zuvor bereits das Training und das aktive Tanzen aufgegeben hatte. Dieser Schritt falle ihr schwer, sagte sie, doch sie kehre "ihren Swampis" nie den Rücken zu. Mit einem Ortswechsel in den Hegau im Landkreis Konstanz und mit der Sicherheit, dass ihre Gruppe perfekt trainiert sei und der Showtanzverein gut geleitet wird, gehe sie mit einem lachenden und und einem weinenden Auge.

Mit dem Ausscheiden von Ewald Hermann verliert der Showtanzverein nicht nur einen Freund, sondern auch einen vertrauensvollen Berater, der die jungen Tänzer in ihren Ideen und Schnellschüssen oftmals ausgebremst und zur kritischen Betrachtung animiert hat. Beide, Wiedenbach und Hermann, waren lange Wegbegleiter, Zuhörer, Unterstützer und immer davon überzeugt, dass aus den Swampis etwas Großes würde. Damit haben sie recht bekommen. Als langjährige Kassierin hat Natalie Faschian laufend neue Anforderungen an die Kasse mit Bravour gemeistert, sie gibt ihr Amt an eine Mittänzerin ab.

Bei 32 Auftritten in der Fasnet und bei Wettbewerben konnten teilweise Preise gewonnen werden. Jedoch haben für den Showtanzverein Sauldorf der Spaß am Tanzen und die Fähigkeit, das Publikum zu begeistern, höchste Priorität. Die Veranstaltung mit den Dorfrockern wurde als erfolgreich verzeichnet, wird aber in ihrer Art eine einmalige Sache bleiben. Begeistert äußerte sich auch Bürgermeister Wolfgang Sigrist über den Sauldorfer Verein, der den Namen Sauldorf weit über die Ortsgrenzen hinaustrage. Nächstes Jahr findet in Sauldorf wieder ein Show-Dance-Cup statt. Mit 39 Auftritten gehen die fünf Tanzgruppen Anfang Januar in die Saison.

Vorstand

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Daniel Faschian, Stellvertreterin Melanie Schatz, Kassierin Melissa Brier, Schriftführerin Christina Faschian, Beisitzerinnen Julia Barmet und Kerstin Höre.

Tanzgruppen: Swamp-Hoppers (18-26 Jahre), Hop-A-Holix (14-17 Jahre), Hopstars (11-14 Jahre), Hoppla Hopp (9-11 Jahre), Hop-Drops (7-9 Jahre). 93 Tänzerinnen und Tänzer, 57 passive Mitglieder. (rhr)

www.swamp-hoppers.de