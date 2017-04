Sauldorf Bei Kindern die Freude am Lesen wecken: Autorin Christa Ludwig liest an der Auentalschule aus ihren Büchern

Bei Kindern die Freude am Lesen wecken: Autorin Christa Ludwig liest an der Auentalschule aus ihren Büchern

Die Schüler werden bei der Lesung mit Autorin Christa Ludwig zu Fußballfans am Spielfeldrand und gehen auf eine spannende Schatzsuche.

Sauldorf-Rast (sah) Der Welttag des Buchs, der Tag für das Lesen, Bücher und Autorenrechte, ist am 23. April gefeiert worden. Bei einer Autorenlesung an der Auentalschule Sauldorf weckte und förderte die in Hohenfels lebende Schriftstellerin Christa Ludwig bei vielen Kindern die Freude am Lesen. Sie hatte ihre Kinderbuchreihe über Jona, den Jungen, der immer alles auf den Kopf stellt, mitgebracht. Die Erst- und Zweitklässler erklärte Ludwig in der Geschichte "Ein Hund mit Pfiff" zu Mitwirkenden als Fußballfans am Spielfeldrand.

Ein Lesespiel für die Dritt- und Viertklässler schloss sich an. Interessiert stellten die Schüler Christa Ludwig Fragen. "Es ist ganz leicht und ganz schwer, Bücher zu schreiben", verriet die Autorin. Geschichten sitzen, liegen, rennen überall auf dieser Erde herum, man muss sie nur finden, beschrieb Ludwig den Weg vom leeren Blatt zum fertigen Buch. Die Autorin machte die Geschichte "Ein Schatz für Bingo" zu einem spannenden Leseabenteuer, bei dem die Autorin selbst Passagen vortrug, aber auch die Schüler begeistert mitwirkten. Die Drittklässlerin Lena und der Viertklässler Konstantin stellten gekonnt szenisch dar, wie sich Jona und seine Freundin Cecilia den Halbhund Bingo aufteilten. Dann sammelten die Schüler kreative Ideen, wie die Kinder in der Handlung des Buches schnell zu Geld für die dringend erforderliche Operation für Bingo kommen könnten. Dazu hatte Christa Ludwig gemäß dem Buchtitel "Ein Schatz für Bingo" eine Schatzsuche im Klassenzimmer vorbereitet, bei der die Kinder eifrig und begeistert immer neue Hinweisbriefe in Geheimschrift entschlüsseln mussten.

Am Ende führte die Schatzsuche zu einer Kiste, die Drittklässler Valentin öffnen durfte. Tyra durfte den Schatz auspacken und fand viele Halbedelsteine, auf denen Buchstaben standen. Buchstaben sind für einen Schriftsteller ein großer Schatz, Buchstaben werden zu Wörtern, Wörter zu Sätzen, und aus Sätzen Geschichten, erklärte Ludwig.