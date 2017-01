Sauldorf Bachrosen mit vielen Fasnetsplänen

Ein umfangreiches Programm verabschiedeten die Mitglieder zusammen mit dem Elferrat des Brauchtumsvereins Bachrose in Bietingen anlässlich der Narrenversammlung im Rosenbachsaal.

Den weit im Umkreis bekannte und beliebte Damenkaffee wird der Verein am Sonntag, 29. Januar, anbieten und wenige Tage später, am Samstag, 11. Februar, soll der Zunftball stattfinden. Die Uhrzeiten für die närrischen Termine stehen noch nicht fest und werden noch bekannt gegeben, wurde in der Versammlung informiert. Für beide Veranstaltungen werden noch närrische Beiträge erwartet und die ersten Auftrittsproben sind bereits auf den kommenden Mittwoch angesetzt.

Die Dorffasnacht soll in traditionelle Weise begangen werden und beginnt am 23. Februar mit dem Aufstellen des Narrenbaums am Schmotzigen. Im kleinen zur Ortschaft Bietingen gehöhrenden Weiler Hölzle wird der Narrenbaum dann am Freitag, 24. Februar, aufgestellt. Am Fasnachtsdienstag, 28. Februar, enden die örtlichen Fastnachsbräuche mit einem Bürgerhock im Rosenbachsaal.

Der Brauchtumsverein wird aber auch auswärtige Veranstaltungen während der Fünften Jahreszeit besuchen. So geht es am Freitag, 20. Januar, und am darauf folgenden Sonntag in den Nachbarort Krumbach zur 50-Jahr-Jubiläumsveranstaltungen der Burggeister. Bei diesen nachbarlichen Feierlichkeiten werden die Bachrosen mit einem eigenen Barzelt die Veranstaltungen begleiten, wurde bei der Versammlung informiert. Mit den Planungen und Arbeitsvorbereitungen ist Vizepräsident Manuel Müller beauftragt, der anhand eines Zeltplans sein Vorhaben in dem 15 auf 13 Meter großen Barzelt vorstellte und auch die, wie er sagte, "am besten im Saft stehenden" Bachrosen aufforderte, dekorativ mitzuwirken. Am Freitag und Sonntag, 17. und 19. Februar, wird der Verein die Veranstaltungen in der Nachbargemeinde bei den Sunnenlöscher in Mühlingen besuchen. Am Rosenmontag gehen die Bachrosen zum Umzug nach Wurmlingen. Bestimmte Vereinsabteilungen werden außerdem beim Biberschwanzgeflüster der gleichnamigen Hegaugemeinde Bietingen teilnehmen und auch närrische Veranstaltungen in den Nachbarorten besuchen, wurde informiert.

"Horror City – Zombie, Monster und grässliche Kreaturen", laute das Motto der Bachrosen in der Fünften Jahreszeit und Präsident Kurt Müller wünschte zum Versammlungsschluss allen eine glückselige Zeit mit dem Wunsch auf gute Zusammenarbeit.

Ehrungen

Der Jugendorden ging an Emilie Reutter. Für fünfjährige Mitarbeit geehrt wurden Sabrina Stumpf, Oliver Bertsche, Florian Erne, Axel Jopp, Daniel König, Marc Reutter und Andreas Hafner. Mit dem Silberorden wurden Stefanie Henkenius sowie die amtierende Narrenmutter Sandra Kempter für ihr 15-jähriges Engagement geehrt. Den Goldorden erhielten Jürgen Fugel und Narrenpolizist Jürgen Schober für ihre 25-jährige Mitarbeit. (bs)