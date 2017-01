Sauldorf Agnes Gabele feiert 80. Geburtstag

Zu den Gratulanten zählt neben ihren Familienangehörigen, Freunden und Bekannten auch Bürgermeister Wolfgang Sigrist.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sauldorf (hs) Ihren 80. Geburtstag feierte bei guter Gesundheit Agnes Gabele, geborene Hipp, in Sauldorf. Agnes Gabele ist heute die einzige Überlebende von insgesamt sieben Kindern der Eheleute Josef und Maria Hipp, welche im Ortsteil Roth eine mittelgroße Landwirtschaft betrieben.

In die Volksschule musste sie als Kind im Sommer wie im Winter nach Sauldorf laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Immerhin 2,5 Kilometer einfache Wegstrecke legte sie Tag für Tag zurück, denn eine Busverbindung wie heute gab es damals noch nicht. Nach Beendigung der Volksschule ging sie in die Mädchenberufsschule mit der damit verbundenen Kochschule ebenfalls nach Sauldorf.

Anschließend war sie noch zwei Jahre in der Küche in einem Sanatorium in Badenweiler tätig. Bis zu ihrer Hochzeit mit dem Landwirt Sigmund Gabele, ebenfalls aus Roth, war sie einige Jahre im Gemeindewald Sauldorf zum Pflanzensetzen tätig.

Tochter eines Bürgermeisters

Die Hochzeit fand in Sauldorf statt. Da der Vater der Jubilarin damals Bürgermeister in Sauldorf (von 1957 bis 1969) war, hatte dieser auch die standesamtliche Trauung im Jahre 1958 vorgenommen. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor, welche beide eigene Familien gründeten. In der Zwischenzeit kamen vier Enkel und fünf Urenkel hinzu, welche alle ihrer Mutter, Oma und Ur-Oma zum Jubeltage gratulierten.

Das landwirtschaftliche Anwesen in Roth haben die Eheleute Gabele vor mehr als 25 Jahren verkauft und zusammen mit ihrer Tochter Christa und deren Mann Karl Springindschmitten in Sauldorf ein Eigenheim gebaut. Die Jubilarin sang vor und auch noch ein paar Jahre nach ihrer Hochzeit im katholischen Kirchenchor Sauldorf.

Auch für ihre Gesundheit tut sie heute noch einiges, denn seit mehr als 30 Jahren ist sie wöchentlich in der Frauengymnastikgruppe Sauldorf. Zu den Gratulanten zählte neben ihren Familienangehörigen, Freunden und Bekannten auch Bürgermeister Wolfgang Sigrist, der ihr den obligatorischen Gemeindesekt überbrachte.