Sauldorf 3200 Hästräger und Musiker beim Jubiläumstreffen in Krumbach

Vor dem farbenprächtigen Umzug, den rund 1800 Besucher feierten, gab es einen Zunftmeisterempfang und einen Gottesdienst.

Die Krumbacher Narren, zumindest die Geister unter ihnen, haben glänzende berufliche Aussichten. Beim Zunftmeisterempfang am Sonntag bedauerte Sauldorfs Bürgermeister Wolfgang Sigrist, dass die Geister zumindest bisher noch nicht zum Personalstamm der Gemeindeverwaltung gehören. Er brachte sein Stellenangebot natürlich in gereimter Form dar: „Eine Geisterschar, wenn ich die hätt, wär mein Leben noch so nett“. Die Geister müssten dann so manche Schwierigkeiten im Alltag des Gemeindeoberhauptes schnell und unsichtbar erledigen.



Nach der Narrenmesse war der Zunftmeisterempfang der zweite Pflichttermin für alle Narren der zum großen Treffen versammelten Zünfte. Immerhin feierten die Krumbacher Narren das 50-jährige Bestehen ihres KNBV. Diese Buchstaben stehen, so erklärte es Zunftmeister Karl Muffler dem Zeitungsvertreter für „Krumm närrisches Bachvolk“. Schon die Narrenmesse, gehalten von Pfarrer Karl-Michael Klotz, war ein besinnlicher Auftakt gewesen. Besondere Anerkennung unter den kostümierten Gottesdienstbesuchern fand der Kinderchor „lautlos“, der unter Leitung von Volker Nagel die Messe musikalisch bereicherte. Der Zunftmeisterempfang bestand natürlich nicht nur aus der gereimten Rede des Bürgermeisters. Karl Muffler konnte zwei der Gründungsmitglieder von 1967 ehren. An Jürgen Zimmermann und Bernhard Bühler sind die letzten fünf Jahrzehnte zwar nicht spurlos vorbei gegangen. Aber das verschmitzte Lächeln der beiden Herren zeigte, dass ihnen bis heute der närrische Schalk im Nacken sitzt. Ein Grußwort sprach auch Andrea Bogner-Unden, die bündnisgrüne Wahlkreisabgeordnete.

Die Politikerin nannte zunächst den Grund ihres Kommens „Das Jubiläum 50 Jahre“ und meinte dann lobend zu den Narren „und dennoch keine grauen Haare“. Sie hatte ein ökologisch wertvolles Geschenk mitgebracht – den Samen für eine bunte Narren-Blümchen-Wiese.



Narren verwandeln Krumbach in eine verkehrsberuhigte Zone

Die Narren mussten einigen Aufwand betreiben, um die durch das Dorf führende Bundesstraße wenigstens für die Zeit des Jubiläumsumzugs behördlich genehmigt autofrei zu bekommen: 51 Zünfte mit rund 3200 Hästrägern und Musikanten waren dafür notwendig. Dafür bot die Narrenvereinigung "Südlicher Heuberg" einen bunten Querschnitt durch die schwäbisch-alemannische Fasnet. Fastnachter vom Bodensee bis hin zu letzten Außenposten der Fasnet vor den Toren Stuttgarts aus Wolfschlungen, defilierten närrisch laut und sprunghaft zweieinhalb Stunden lang über die Krumbacher Fasnetsmeile. Vorbei an rund 1800 begeisterten Zuschauern, denen die Minusgrade überhaupt nichts auszumachen schienen. Auf Schabernack lauernde Hexen, auf laute Klänge getrimmte Guggenmusikanten, ernst blickende Vertreter der Narrenpolizei, gnädig winkende Narrenmütter, hübsche Gardemädchen und unzählige ständig ihren Narrenruf ausstossende Häsnarren bestimmten das Bild. Zur Festmeile gehörten neben dem Fest- und Barzelt des KNBV die Barzelte der Narrenvereine Bietingen und Krumbach, sowie das gemeinsame Zelt des Sportvereins und des Fanfarenzugs Boll, sowie drei Stände mit Süsswaren und Imbissangeboten. Die Aktiven des Deutschen Roten Kreuzes hatten ein Kaffeestüble eingerichtet. Der Festumzug verlief reibungslos, die eingesetzten Ersthelfer vom Roten Kreuz und die Beamten des Polizeipostens Meßkirch konnten sich auf das Anschauen des Umzugs konzentrieren. (hps)