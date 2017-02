Sie haben sich heimlich vor dem Narrenbaumaufstellen aus dem Staub gemacht und vor die Flimmerkiste ins Gasthaus "Lamm" gesetzt, um einer hier lebenden Skifahrerin aus Tonga die Daumen bei der Ski-WM zu drücken. SÜDKURIER-Redakteur Jürgen Witt durchleuchtet mit Augenzwinkern die Hintergründe zu den ausgebüxten Hexenveteranen – trotz des 70. Geburtstags der Hexengruppe.

Die Pfullendorfer Hexen werden so langsam alt und gebrechlich: 70 Lenze zählen sie bereits. Bei der Maske hilft kein Schönheitschirurg mehr. Für die Vaterschaft ist der Kaufmann Franz Ehren verantwortlich, er hatte sie aus der Taufe gehoben. Seither scheint es an Nachwuchs nicht zu mangeln. Dafür büxen hälings immer wieder ein paar Ur-Hexen aus. Es lag gewiss nicht an den Sturmböen, dass sie das Zeremonium des Narrenbaumaufstellens am Schmotzigen Dunschtig versäumten – eine originäre Aufgabe der Pfullendorfer Hexen, der sich kaum eine entziehen kann. Und dennoch wissen wir von zwei Abtrünnigen. Sie haben sich, jawohl, klammheimlich, still und leise verdrückt und keiner aus ihrer Sippschaft hat's bemerkt, ätsch! Die Ursache heißt Makeleta Stephan. Sie ist eine Pfullendorferin und wohnt in Großstadelhofen. Sie wissen schon, dass ist die längst stadtbekannte Lady, die stets für den Inselstaat Tonga bei der Disziplin der Nordischen Ski-Weltmeisterschaften an den Start geht. Aktuell werden diese gerade in Lahti in Finnland ausgetragen. Klaus Epple und Jürgen Heim wollten bei diesem Großereignis unbedingt dabei sein, zumal auch noch ihr Busenfreund Thomas Jacob der Trainer dieser Frau ist. Nun, in das Land der tausend Seen sind die beiden Freizeitradsportler nicht geradelt. Dafür wäre die Zeit über Fasnet etwas knapp gewesen. Aber sie haben es bis ins Gasthaus "Lamm" in die Oberstadt zu Fuß geschafft, um das sportliche Geschehen vor dem Fernseher zu verfolgen. Der Klaus kriegte sich abends beim roten Rebensaft im "Cele" nicht mehr ein: Ein Wahnsinnserfolg! Einfach traumhaft! Ihr Mitfiebern machten sie nämlich von einer Grundsatzbedingung abhängig: Makeleta dürfte nicht wieder auf dem letzten Platz landen. Das kräftige Daumendrücken der beiden Ur-Hexen vor der Flimmerkiste trug zum gewünschten Triumph bei: Sie landete auf Platz 105 unter insgesamt 108 Starterinnen. Ihr Geheimnis sei an dieser Stelle aber auch verraten: Sie war nicht auf Skistöcken unterwegs, zum schwungvolleren Loipen-Antrieb verhalfen ihr die Hexenbesen von Epple und Heim.