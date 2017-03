Pfullendorf Zwei Personen werden bei Zusammenstoß leicht verletzt

Während ein Autofahrer zwei andere Fahrzeuge überholen wollte, bog das vorderste Auto plötzlich nach links ab.

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 9000 Euro forderte ein Zusammenstoß zwischen zwei Autos, informiert die Polizei. Ein 57-Jähriger wollte am Donnerstagmittag bei Otterswang zwei vorausfahrende Autos überholen, aber während des Überholvorganges bog die Fahrerin des vordersten Autos, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, nach links in eine Verkehrsbucht ab. Trotz einer sofortigen Vollbremsung prallte der 57-Jährige in das abbiegende Fahrzeug. Beim Zusammenstoß wurden die Fahrerin und deren Beifahrer leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.