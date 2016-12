Der Gesangverein Pfullendorf und der Kirchenchor St. Nikolaus haben dabei eines gemeinsam: Ihren Dirigenten Rainer Kempf, der die rund 100 Akteure sicher durch die Klangfülle des Abends geleitet.

Es war ein imposanter Anblick, als die rund 100 Sänger und Musiker des Gesangvereins Pfullendorf sowie des katholischen Kirchenchor St. Nikolaus aus Göggingen am Sonntag im Altarraum der Pfarrkirche St. Johannes d. T. in Denkingen auftraten. Am Vorabend hatte das gleiche Konzert bereits in Krauchenwies stattgefunden. Beide Vereine haben eine Gemeinsamkeit – nämlich ihren Chorleiter Rainer Kempf. So dirigierte der Musikpädagoge und Organist den gemeinsamen Chor bei diesem Benefizkonzert mit Advents- und Weihnachtsliedern aus der Klassik und der Romantik sowie modernen weihnachtlichen Liedern.

Irmine Felix, die Vorsitzende des Pfullendorfer Gesangvereins, begrüßte die Gäste, nachdem Rainer Kempf die musikalische Begrüßung an der Orgel übernommen hatte. Den Auftakt bildete dann ein Weihnachtsoratorium mit vier Stücken aus der Feder von Heinrich Fidelis Müller. Im Original in lateinisch geschrieben, folgte das sakrale Lied "Transeamus usque Bethlehem". Die Männerstimmen eröffneten den Kanon, dann stimmten die hellen Frauenstimmen ein, bis sich beide Stimmen vereinten. Auch die beiden folgenden Titel "Angel's Carol" und "Christmas Lullaby" von John Rutter wurden von Rainer Kempf arrangiert und vom Chor in deutscher Sprache gesungen.

Aber auch lateinische Stimmen waren anschließend bei "Gloria in altissimis deo" zu hören. Mit "Gloria Patri", wieder von Rainer Kempf arrangiert, sorgte Peter Frick-Brokamp für einen langsamen, leisen Ausklang am Piano. Das Duett bei der Weihnachtshymne von Felix Mendelssohn-Bartholdy, mit großer Klangfülle vorgetragen, begeisterte das Puplikum der gutgefüllten Denkinger Kirche. Darauf folgte "Weil die Liebe des Vaters", ein Stück geschrieben sowie gesungen und mit der Gitarre von Sylvia Gossen begleitet. Den vorläufigen Schluss bildeten drei moderne Stücke. "Last Christmas", "Mary's Boy Child" und "Happy Xmas", jeweils wieder in deutsch gesungen, setzten den musikalische-weihnachtlichen offiziellen Schlusspunkt.

Dann gab es Blumen: Für den Leiter der beiden Chöre, ein Präsent für die musikalischen Begleiter Peter Fischer an der Gitarre, für Peter Frick-Brokamp am Piano und Johannes Ott am Keyboard. Das Publikum spendete reichlich Beifall und so kamen die Chöre um zwei weitere Zugaben nicht herum. Das Ganze gipfelte darin, dass sich beim Refrain "Frohe Weihnacht und Frieden auf der Welt" der Chorleiter umdrehte und das Puplikum dirigierte, das abschließend mit dem Chor gemeinsam den Refrain sang.

Guter Zweck

Für den Erlös aus den Konzerten wurden zwei Verwendungszwecke ausgesucht. Eine Hälfte soll der Organisation "Debra – Hilfe für Schmetterlingskinder" zukommen, also für Kinder, die unter der bislang unheilbaren und noch wenig erforschten Krankheit leiden und deren Alltag sehr einschränkt ist. Der zweite Teil soll für den Bau des neuen Kolpinghauses eingesetzt werden. (ror)