119 tolle Akteure begeistern beim Zunftball in Pfullendorf und 500 Zuschauer feiern die Räuber und Gendarmen:

Kriminialtango in der Stauferstadt: Auf der Gefängnisinsel am Stadtsee tummeln sich fiese Schurken und am Tatort Pfullendorf entdeckt das durchgeknallte Ermittlerteam vier Leichen. Flotte Knastnidler und mit dem "Fluch der Narren" infizierte Hänsele fegen mit klappernden Knochen über die Bühne und die braven Schaalweiber rotten sich zum Piratinnenschiff Black Pearl zusammen, das bedrohlich auf Pfullendorf zuschippert.

119 blendend aufgelegte Akteure der Narrenzunft Stegstrecker nahmen die Steilvorlage an, die ihnen das Zunftball-Motto "Räuber und Gendarme" lieferte und tanzten, sangen, reimten und lästerten in der Stadthalle. Für Stimmung sorgten auch die Longlines mit toller Live-Musik. "Es freut mich, dass Ihr Euch in meine gut beheizte Räuberhöhle verkrochen habt", rief Räuberhäuptling Andreas Narr den rund 500 Gästen zu. Die Chemie zwischen den Akteuren und dem Publikum stimmte von der ersten Sekunde an; die überbordenden Ideen der Narren wurden gefeiert und beklatscht, dazwischen hielt es kaum einen auf seinem Stuhl, es wurde getanzt und geschunkelt.

Bolizei Walter Roßknecht, sympathischer Conférencier, weiß: "Im Saal ist es wie im richtigen Leben. Es wird immer mehr Räuber als Gendarme geben." Und schon braust die Black Pearl über die unruhige See. In imposanter Choreografie, bilden die Piratinnen selbst das Segelschiff – das Publikum staunt. Und es bleibt gefährlich: Die Hexen entdecken den Tatort Pfullendorf.

Aus Münster ist das durchgeknallte Ermittlerquartett Kommissar Thiel, Gerichtsmediziner Boerne und Alberich sowie Staatsanwältin Wilhelmine Klemm – herrlich überdreht: Johannes Pinkus, Jan Gürtler, Herbert Sonntag und Peter Haug – gekommen, um den Fall vom verschwunden Apotheker, der alle Apotheken aufkaufen will, sowie den vier Leichen zu lösen. Ob Metzgerei Endres, Schwarzmeer Kebap oder "Rainers": Bei der Tätersuche vor Ort wird viel gelacht; am Ende ist alles aufgeklärt.

Die Kriminellen werden bei den Schnellern auf die neue Gefängnisinsel verbannt. Finanzspritzen an den Reitverein statt an die Zunft, Leserbriefterror in der SÜDKURIER-Redaktion, ein Roberto, der beim "Stadtsee 6" Mädels befummelt und ein Dachrinnen-Dieb sind die Insassen, die der singende Gondoliere Paolo (witzig und selbstironisch: Paolo D’Ascenzo) einknastet. Gesucht wird ein weiterer Verdächtiger, der sich in seinem 1000 Quadratmetern Immobilien-Leerstand verlaufen haben soll: Böse Seitenhiebe auf das Stadtgeschehen lassen das Publikum toben.

Jailhouse-Rock und Alles nur geklaut: Zum Medley tanzen die Knastnidler und es sitzt jeder Schritt. Ein ebenso imposantes Bild, wie die Hänsele, die mit dem "Fluch der Narren" infiziert im Neonlicht als schaurig-schöne Skelette über die Bühne klappern. Einfach grandios, die bildgewaltigen Choreografien der Stegstrecker-Zunft! Jede Gruppe erweist beim Ball den Hexen die Ehre; zum 70. Geburtstag werden witzige Geschenke überreicht.

Zum Abschluss lässt die Stadtmusik die Halle beben an diesem stimmungsvollen Fasnetssamstig und alle feiern einen genialen Zunftball.



Akteure beim Zunftball

119 Narren gestalteten den Ball in der Stadthalle. Mit dabei waren: