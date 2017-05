Pfullendorf Zukunftstrategie für die Volksbank Pfullendorf

Bankdirektor Werner Groß äußert sich im SÜDKURIER-Gespräch über das historische Zinstief, die überbordende Regulatorik im Bankensektor sowie die Zukunftsstrategie des Pfullendorfer Geldhauses. Die Filiale in der Hauptstraße wird nach Pfingsten in eine Selbstbedienungsfiliale ohne Personal umgewandelt.

39 Frauen und Männer, darunter vier Auszubildende, sind derzeit bei der Volksbank tätig und in einigen Tagen wird sich diese Zahl um eine besondere Person verringern – nach fast 48 Jahren verabschiedet sich Zdenka Berger in den Ruhestand, die seit 1975 die Filiale in der Hauptstraße leitete. "Sollen wir den Standort, der bis 1975 unsere Hauptstelle war, weiter personell aufrechterhalten?", fragten sich Direktor Werner Groß und seine Kollegen. Der Banker, der jahrelang oberhalb der Filiale gewohnt hatte, machte sich die Entscheidung nicht einfach, aber letztlich entschied man sich, die Einheit künftig als Selbstbedienungsfiliale ohne Personal weiterzuführen. Im SÜDKURIER-Gespräch nennt Groß als Gründe die sinkende Ertragslage durch das historische Zinstief, Kostensteigerungen durch eine ausufernde Regulatorik und das veränderte Kundenverhalten. "Zuletzt waren an manchen Tagen nur noch vier bis fünf Kunden täglich in der Filiale, die ihre Dienstleistungen nicht über eine technische Erledigung können", weist Groß daraufhin, dass die 1975 eröffnete Zentrale in der Heiligenberger Straße nur 400 Meter entfernt liegt.

Mit Sorge blickt der Banker, der seit 19 Jahren an der Spitze der Volksbank steht, auf die Entwicklung der Finanzbranche, die seit der Krise 2007/2008 einen enormen Imageverlust hinnehmen muss. Dass die Politik einen erneuten Bankencrash verhindern wolle, sei absolut richtig, aber dass ausgerechnet die Volksbanken und Sparkassen, die sich in der Krise als Stabilitätsanker des Systems erwiesen hätten, in den Fokus der Aufsicht geraten, ist ihm völlig unverständlich. Zuletzt hatten sich die Ortsbanker direkt an die jeweiligen Bundestagsabgeordneten ihrer Region gewandt, um gegen die politisch motivierte Regulatorik, die enorme Arbeitskapazitäten bindet und viel Geld kostet, zu protestieren. Denn vor allem für kleinere Bankinstitute, zu denen die Volksbank mit einer Bilanzsumme von rund 180 Millionen Euro gehört, wird es immer schwieriger, die Regulierungskosten zu stemmen. Groß kritisiert, dass der Verbraucherschutz die Politik dominiere und nennt die Wohnimmobilienkreditrichtlinie als Beispiel, bei der die langfristige Rückzahlfähigkeit des Kreditnehmers im Fokus steht, denn niemand soll durch ein solches Darlehen ins Verderben gestürzt werden. "Das führt dazu, dass das Gesetz bei manchen Rentnern den Kredit für einen behindertengerechten Umbau ihres Hauses nicht mehr möglich machte", erklärt Groß.

Das Zinstief macht den Genossenschaftsbanken besonders zu schaffen, deren Geschäftsmodell darauf basiert, vornehmlich von der Differenz zwischen Einlagen-und Kreditzinsen sowie Provisionseinnahmen zu leben. Werner Groß verweist hier auf die Einschätzung der Deutschen Bundesbank, wonach die Einflüsse des Niedrigzinsumfeldes von struktureller Natur seien, deren Folgen sich auch etliche Jahre in den Bankenbilanzen niederschlagen, denn ein niedrig verzinster Wohnungsbaukredit werfe auch in zehn Jahren noch niedrige Zinsen ab. "Diese langfristig niedrige Profitabilität kann die Widerstandsfähigkeit der Banken gefährden", schließt sich der Pfullendorfer dem Urteil der Bundesbankbanker an.

Durch eine Ausweitung des Kreditvolumens und verstärkte Aktivitäten im Wertpapierhandel versucht die Voba ihre Ertragssituation zu verbessern. Zu den Maßnahmen gehört auch, dass für kostenverursachende Dienstleistungen auch ein fairer Preis verlangt wird. Werner Groß nimmt auch zur aktuellen Debatte über anfallende Gebühren bei Barabhebungen Stellung, von denen bei der Voba nur jeder fünfte Kunde betroffen ist, nämlich diejenigen, die das Direktbankenangebot nutzen. Bewusst entscheiden sich diese Nutzer, ihre Bankgeschäfte ausschließlich über Online und per App abzuwickeln, wofür sie eine Grundgebühr bezahlen. Wenn diese Kunden dann eine Personaldienstleistung am Schalter in Anspruch nehmen, wird eine Gebühr von 1,50 Euro fällig. Mehrfach weist Groß, der sich unter anderem in der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP) engagiert, auf die Gefahren hin, die die Niedrigzinspolitik besonders für den Ländlichen Raum birgt. "Wie stellen Groß- und Direktbanken die Geldversorgung sicher? An wen wenden sich Menschen, wenn es Probleme bei der Kreditrückzahlung gibt?", fragt der Banker, wie viele Kundenterminals diese Institute denn in der Region hätten. Als Verursacher für die Schieflage hat er die Europäische Zentralbank ausgemacht, die die einstige Rolle der Deutschen Bundesbank als Hüterin der Währung nicht in der versprochenen Form übernommen habe.

Skeptisch äußert sich der 54-Jährige, ob die Zusammenschlüsse und Fusionen in der regionalen Bankenwelt, als Lösung für die Strukturprobleme taugen. Bei einem Workshop habe man sich auch mit dieser Thematik ausführlich beschäftigt und klar festgestellt, dass die Volksbank weiter großes Potenzial habe und man deshalb weiter selbstständig am Markt bleiben werde.

Eine Ära geht jetzt zu Ende

Nach fast 48-jähriger Beschäftigung bei der Volksbank und seit 1975 Filialleiterin in der Hauptstraße 32 verabschiedet sich Zdenka Berger in den Ruhestand. Bereits mit 15 Jahren begann sie die Ausbildung zur Bankkauffrau und arbeitete dann in der Bank, heißt es in einer Pressemitteilung der Voba. Während ihrer Betriebszugehörigkeit hat sie die Entwicklung der Abwicklung der Bankgeschäfte auf eine hochtechnisch basierte Grundlage hautnah miterlebt. Mit Investitionen in den Geldausgabeautomaten, dem Kontoserviceterminal zur direkten Eingabe von Überweisungsaufträgen und Ausgabe von Kontoauszügen hat die Bank auf den Bedarf der Kunden reagiert. Die umfassende Nutzung des elektronischen Zahlungsverkehrs über das Internet und insbesondere Möglichkeit, nahezu alle Bankgeschäfte über das Smartphone per App abzuwickeln, hat das Kundenverhalten enorm verändert und wird in Zukunft einen noch größeren Stellenwert einnehmen. Deshalb hat sich die Volksbank entschlossen, dass es keine Nachfolgeregelung für die Stadtfiliale geben wird, sondern diese nach Pfingsten als Selbstbedienungsfiliale weitergeführt wird.