Pfullendorf Zu Gast am Staufer-Gymnasium: Eduardo findet schnell neue Freunde

Der 15-jährige Brasilianer wird von seinen Mitschülern am Staufer-Gymnasium freundlich aufgenommen und genießt die Freiheiten der Kleinstadt.

Pfullendorf – Immer wieder wird das Schulleben am Staufer-Gymnasium durch den Besuch ausländischer Gastschüler bereichert. Nach dem Aufenthalt von Rodrigo Raphael Welter aus Paraguay im Dezember und Januar ist dieses Schuljahr mit dem 15-jährigen Eduardo Neto Bianchi aus Brasilien bereits der zweite Südamerikaner hier zu Gast. Das schreibt das Staufer-Gymnasium in einer Pressemitteilung.

Eduardo ist italienisch-portugiesischer Abstammung und kommt aus São Paulo in die ziemlich genau 1000 Mal kleinere Stauferstadt. Über das Gastschülerprogramm der Deutschen Jugend in Europa (DJO) wurde er an seine Gasteltern Dirk und Manuela Bembennek in Pfullendorf vermittelt. Er lernt neben Englisch und Französisch seit dem zehnten Lebensjahr Deutsch und spricht es fließend und fast akzentfrei. Nun möchte er auch die hiesige Kultur aus eigener Anschauung kennenlernen, denn über die zahlreichen deutschstämmigen Schüler seiner Schule hat er schon viel über unser Land gehört.

Am Staufer-Gymnasium hat er sich schnell eingelebt und bald Freunde gefunden und von der neunten in die zehnte Klasse hochgestuft worden. Er schätzt den hohen Praxisanteil und die Anschaulichkeit des Unterrichts hier. „Anders als in Brasilien hast du direkten Kontakt zu dem, was du lernst, zum Beispiel beim Mikroskopieren oder im Fächerverbund Naturwissenschaft und Technik. Auch Fächer wie Ethik oder Gemeinschaftskunde weiß er zu schätzen, denn „bei uns wird nicht über Politik gesprochen“, erzählt er.

Auch der angenehm offene Umgang miteinander, die Hilfsbereitschaft sowohl unter Schülern als auch seitens der Lehrer, haben ihn positiv überrascht. Alleine durch die Stadt schlendern, in Pfullendorf selbstverständlich, gehe in São Paulo aber nicht, das sei zu gefährlich und eine bedrückende Einschränkung angesichts der vielen Museen und Sehenswürdigkeiten, die es dort zu entdecken gäbe. Und was sind seine drei größten Wünsche? Er selbst möchte Medizin studieren. Für seine Stadt wünscht er sich weniger Kriminalität und mehr Sicherheit und für Menschen die in Diktaturen leben müssen mehr Freiheit.