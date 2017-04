SÜDKURIER-Mitarbeiter Karlheinz Fahlbusch hat sich in Würselen, dem Ort, wo Martin Schulz einst Bürgermeister war, umgesehen.

In Pfullendorf wird man immer beim Wort genommen. So habe ich vor Ostern angekündigt, dass ich mich in Würselen umsehen wolle. Jener Stadt, in der der vielleicht nächste Kanzler der Republik einmal Bürgermeister war. „Wer könnte das sein?“ Die Frage wird so manchem Leser im Kopf herumschwirren. „Martin“, lautet die Antwort. Zwar ist der Hype um Schulz inzwischen auf einem realistischen Niveau angekommen, aber dass er tatsächlich die Kanzlerin stürzt, das ist ja durchaus möglich. Das hängt natürlich auch vom Bekanntheitsgrad ab. Und der ist nun bestimmt nicht überall gleich. Klar ist: In Würselen muss den Mann jeder kennen. Pech gehabt!

„Wie heißt der?“ Die Verkäuferin in einem Geschäft denkt angestrengt nach. „Kenne ich nicht“, sagt sie dann. Sie sei aber auch nicht von Würselen, sondern wohne anderswo. Auch die Frage, wo denn das Rathaus sei, die kann sie nur nebulös beantworten. Eine wirklich schon sehr alte Dame kann da helfen. Und sie kennt auch Schulz. „Da gab es doch früher mal so einen Gemüseladen“, stellt sie fest. Na ja. Schulz war Buchhändler. Da hat sie bestimmt was verwechselt. Also ab ins Rathaus. Natürlich inkognito. „Der Schulz hat für das neue Gewerbegebiet gesorgt“, sagt der Pförtner. Er ist seit 40 Jahren Sozialdemokrat und da ist klar, dass er seinen Ex-Chef wählt. Der Schulz, der sei sehr nett gewesen. Das müsse man schon sagen. Aber natürlich nicht gegenüber der Presse. „Da kommen ständig irgendwelche Journalisten und stellen Fragen“, sagt der Mann. Und sein Blick macht deutlich, dass er von der schreibenden Zunft nicht viel hält. Er denkt, dass ich jemand sei, der die Einwohnerzahl von derzeit rund 38 000 vergrößert.

Deshalb gibt er mir freundlich eine Neubürgerbroschüre. Da steht zwar nichts von Schulz drin, dafür eine ganze Menge andere Dinge. „In Würselen ist das ganze Jahr was los“, kann man da lesen. Das kann ich so nicht bestätigen. Aber die Leute sind nett. Im Prinzip ist es in Würselen wie in Pfullendorf. Nur etwas größer halt. Und sicher ist: Wenn Schulz tatsächlich Kanzler wird, dann kommen noch mehr Journalisten in die Stadt, um hier Fotos zu machen. Da war ich nun schneller. Die Fotos sind schon auf meiner Festplatte. Ein Beweis sehen Sie unten.