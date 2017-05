Pfullendorf Windpark "Hilpensberg" lockt viele Besucher an

Geschäftsführer der Betreiberfirma VenSol erklärt bei zwei Führungen durch den Windpark in Pfullendorf-Denkingen das Projekt und beantwortet viele Fragen der Besucher.

Mehr als 150 Interessierte nutzten die Gelegenheit, um die drei Windräder in Hilpensberg in Augenschein zu nehmen und mit dem Geschäftsführerduo der Betreiberfirma VenSol zu diskutieren. Beim samstäglichen Vormittagstermin, der vom Ortschaftsrat Denkingen angeboten wurde, waren rund 80 Personen ab 10 Uhr vor Ort und nachmittags, als die Unabhängige Liste (UL) als Gastgeber fungierte, nochmals 70 Interessierte.

Zu Beginn stellte Christian Böhm, Geschäftsführer der Betreiberfirma VenSol, das Projekt, die Technik sowie die Leistungsfähigkeit der drei Windräder vor. Dass derzeit nur zwei Anlagen im Betrieb sind, ist nach seinen Angaben einem technischen Problem bei der dritten Anlage geschuldet, nämlich der Sensorik, die dafür sorgt, das sich die Anlagen automatisch in den Wind drehen. Ab drei Metern je Sekunde schalten sich die Anlagen ein und die Höchstleistung erbringen sie bei elf Metern je Sekunde. Auf Nachfrage von Alfred Rock bestätigte Böhm, dass VenSol nicht nur Betreiber des Windparks ist, sondern auch Auftraggeber für RegEn war, die die Anlagen bekanntlich errichtete und zuvor auch den Messmast aufgestellt hatte. Der immer noch im Wald stehende Masten soll wohl verkauft werden, nachdem der von RegEn geplante Windpark in Meßkirch-Leibertingen gecancelt wurde.

Bei dem Vororttermin unter einem Windrad war nur dessen Lüftung zu hören, wobei die Rotorblätter nach Angaben des Geschäftsführers die Hauptschallquelle sind. Und für die "Disco-Beleuchtung" an den Masten sorgen die Auflagen der Luftfahrtbehörde, beantwortete er eine Besucherfrage und erklärte, dass bis Ostern 2017 noch nie ein Windrad in Süddeutschland abgeschaltet wurde, weil zuviel Strom im Netz war. Auf die Kritik, dass die Bürger vorab nicht über den Windpark informiert wurden, antwortete der VenSol-Vertreter, dass der Gesetzgeber neben einem öffentlichen Verfahren auch ein verkürztes, nicht öffentliches Genehmigungsverfahren erlaube, was in Denkingen angewendet wurde. Mehrfach wiesen Anwohner auf ihre gesundheitliche Beeinträchtigungen hin, seit die Windräder im Betrieb sind. Die Abstände zur Wohnbebauung müssten politisch entschieden werden, parierte Böhm und erklärte, dass Jeder seine individuelle Betrachtung habe: "Wir machen nichts Illegales!" Der 17-jährige Daniel Frick war mit einigen Freunden zum Ortstermin gekommen, um sich über die Anlagen zu informieren. "Ich finde Windräder gar nicht so schlecht", resümmierte der Kleinstadelhofer.

Ob die Anlagen wegen Fledermäusen nachts abgeschalten werden?, fragte Elisabeth Burth. Entsprechend der Schutzvorgabe für die Säuger müssten Windräder bei weniger als drei Metern Wind je Sekunde abgeschalten werden, verwahrte sich Böhm gegen den Verdacht, dass Behörden mit den Unternehmen zusammen arbeiteten, weil der Einschaltzeitpunkt für die Anlagen bei drei Metern je Sekunde liegt. Das Investitionsvolumen in Hilpensberg bezifferte er auf 18 Millionen Euro, wobei man je Kilowattstunde 8,29 Cent erlöse, antwortete er Hermann Hoffmann. Auf die Frage, ob eine Bürgerbeteiligung an dem Projekt möglich sei, erwiderte Böhm, dass der Gesetzgeber derzeit die Vorgaben verschärfe und VenSol solche Angebote nur bei Windparks mit fünf Anlagen offeriere. Dafür beteilige man Kommunen an den Erlösen, ergänzte Böhm und Denkingens Ortsvorsteher Karl Abt bestätigte, dass die Gemeinde jährlich 4500 Euro für Vorhaben bekommen soll, die vom Ortschaftsrat ausgewählt werden.

"Hilpensberg"

Der Bau der drei Anlagen des Typs Vensys 120 kostete rund 18 Millionen Euro und die Räder haben eine von Nabenhöhe von 140 Meter und einen Rotordurchmesser von 120 Metern. Wenn ein Windflügel senkrecht steht, dann ist die Anlage 200 Meter hoch. Der Strom wird mit einem getriebelosen Generator erzeugt, im Anlagenturm aufbereitet und dann über eine Kabeltrasse im Umspannwerk Pfullendorf ins Netz eingespeist. Die drei Anlagen verfügen über eine Maximalleistung von 9 Megawatt und können rechnerisch 6000 Haushalte mit Strom versorgen. Als Durchschnittsertrag pro Jahr wird mit 20 Millionen Kilowattstunden kalkuliert. Die Windmessungen in Hilpensberg haben nach Angaben der Betreiber eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 6,2 Meter je Sekunde in 140 Metern Höhe ergeben. Die Anlagen schalten sich ab 3 Meter je Sekunde ein und bringen bei 11 Meter/Sekunde die Maximalleistung. (siv)