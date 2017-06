Pfullendorf Windpark: Bürgerinitiative droht mit Strafanzeige

In einem offenen Brief an die Gemeinderäte Pfullendorf, Überlingen und Heiligenberg kündigen die Mitglieder der Bürgerinitiative "Mensch Natur – Oberer Linzgau" mögliche Strafanzeigen gegen kommunalpolitisch Verantwortliche in Überlingen an, wenn der der zweite Windpark gebaut wird. Auch gegen den Betreiber des bestehenden Windparks hält sich die Bürgerinitiative die Option einer Strafanzeige wegen Gesundheitsrisiken offen.

Einen "offenen Brief" haben Mitglieder der in Gründung befindlichen Bürgerinitiative "Mensch Natur – Oberer Linzgau", die vehement gegen den Betrieb der drei Windräder und den geplanten Bau von weiteren vier Anlagen auf der Gemarkung Denkingen protestiert, an die Gemeinderäte Pfullendorf, Überlingen und Heiligenberg sowie das Landratsamt Sigmaringen verschickt. In dem Schreiben erklärt die BI, dass seit Inbetriebnahme der Windturbinen viele Einwohner von Straß, Hilpensberg, Rickertsreute und Oberhaslach über Lärmbelästigung und Schattenschlag klagten. "Vermehrt treten nun erhebliche gesundheitliche Schädigungen auf, die vermutlich unter anderem auf den von den Windturbinen erzeugten Infraschall zurückzuführen sind", betonen die Unterzeichner, dass die meisten der Geschädigten Befürworter der Windenergie waren, bevor sie die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen der Windräder am eigenen Leibe zu spüren bekamen. Die Situation der geplagten Bürger werde sich noch weiter verschlechtern, sollten weitere vier Industriewindturbinen mit 230 Metern Höhe im Gewann Höhenreute in geringer Entfernung östlich des bestehenden Windparks tatsächlich genehmigt und errichtet werden.

"Die Stadt Überlingen hat mit dem Projektierer der Anlagen bereits einen Pachtvertrag für vier Standorte auf dem der Spitalstiftung Überlingen gehörenden Gebiet abgeschlossen", macht die BI die Überlinger Kommunalpolitiker vorab für zusätzliche gesundheitliche Schäden verantwortlich. "Unsere gesundheitlichen Schädigungen werden durch Ärzte dokumentiert", erklärt die BI, dass man Strafanzeige gegen den Betreiber des Windparks Hilpensberg stellen werde. Auf Anfrage des SÜDKURIER präzisierte BI-Mitglied Stephan Wiethaler gestern, dass man sich die Option einer Strafanzeige offen halte, aber bislang noch keine gestellt habe. Möglicherweise werde es auch eine Anzeige gegen das Landratsamt Sigmaringen und das Regierungspräsidiums Tübingen wegen Beihilfe zur Körperverletzung geben: "Sollten im Gewann Höhenreute, das der Spitalstiftung Überlingen gehört, weitere Windturbinen genehmigt und errichtet werden, so werden wir auch gegen deren Betreiber, die Genehmigungsbehörden und den Verpächter, also die Stadt Überlingen, vertreten durch Oberbürgermeister Jan Zeitler, Baubürgermeister Matthias Längin und die Stadträte, Strafanzeige stellen und bei Erfolg auf Schadensersatz und Schmerzensgeld klagen." Stephan Wiethaler, der 1000 Meter vom Windpark Hilpensberg entfernt wohnt, klagt, dass er seit Inbetriebnahme der Windräder schlecht schlafe und seine Frau an Herzproblemen leide. Von den Pfullendorfern Kommunalpolitikern erwarte er, dass sie sich um das Wohl ihrer Bürger kümmern.

"Das Verfahren läuft nach den gesetzlichen Vorgaben ab", erklärte gestern Bürgermeister Thomas Kugler auf Anfrage, dass Pfullendorf keine Mitwirkungsmöglichkeit habe und wiederholte seine ablehnende Haltung gegen die zusätzlichen Windräder auf der heimischen Gemarkung. Möglicherweise werde das Thema "Milan" noch eine Rolle spielen, mutmaßt der Rathauschef. Die BI pocht sieht die Stadt in der Pflicht und verweist auf das Selbstgestaltungsrecht der Gemeinde, das durch die große Anzahl von „Industriegiganten“ in hohem Maße berührt werde, denn das Landschaftsbild des gesamten Oberen Linzgaus werde entscheidend nachhaltig negativ geprägt.

BI zum Thema "Lärm"

Nach Überzeugung der BI gibt es für die Beurteilung des von Windrädern verursachten Lärms und Infraschalles keine anwendbare Vorschrift. Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA) berücksichtige Schall im Frequenzbereich von 45 bis 5600 Hertz. Tieffrequenter Schall bis herab zur unteren Hörgrenze von 16 Hertz werde nicht berechnet und der unhörbare, aber biologisch wirksame Infraschall auch nicht. Der von Windturbinen emittierte Infraschall enthalte aber Frequenzen bis herab zu 0,2 Hertz.