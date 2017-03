Pfullendorf Windkraft bringt Geld in die Kasse von Denkingen

Der "Windpark Hilpensberg" auf der Gemarkung Pfullendorf ist mit neun Megawatt der bislang leistungsstärkste Windpark in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Deutlich sichtbar ragen die drei Winderäder oberhalb von Hilpensberg über der Landschaft und drehen sich planmäßig im Wind. Binnen drei Monaten wurden die riesigen Anlagen errichtet und aktuell ist der Windpark "Hilpensberg" der größte und mit neun Megawatt leistungsstärkste Windpark in der Region Bodensee/Oberschwaben. Betrieben wird der Windpark von der in Babenhausen beheimateten Firma VenSo2l, die sich vor einem Jahr in das Projekt einklinkte, wie Projektentwickler Rene' Harms gestern auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigte.

Bekanntlich startete die Firma RegEn mit dem Vorhaben in Hilpensberg, dessen Chef Immo Müller dann an die im Jahr 2001 in der Nähe von Memmingen gegründeten VenSo2l bezüglich einer Projektübertragung herantrat, wobei damals schon alle Gutachten und Genehmigungen vorlagen. Dass man das Vorhaben während des Winters fristgerecht fertigstellen konnte, sei der guten Planung und dem Zusammenspiel aller Projektpartner geschuldet. Der Unternehmenswechsel habe für die Bürger und den Windparkbetrieb keine Auswirkungen, ergänzt Harms, dass ein Teil der Nutzungsentgelte dazu verwendet werde, um Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Dorfstruktur von Denkingen zu finanzieren. Der Ortschaftsrat werde die Maßnahmen festlegen und die Mittel zweckgebunden einsetzen. Dies bestätigte gestern Ortsvorsteher Karl Abt, der sich bezüglich der SÜDKURIER-Anfrage etwas überrascht zeigte, weil der Ortschaftsrat sich erst kommende Woche in seiner Sitzung mit der Thematik beschäftigen wird.

Abt spricht von 4000 bis 5000 Euro, die man jährlich für die Denkinger Ortskasse bekommen soll. Der Ortsvorsteher bestätigte auch das immense Interesse vieler Besucher an den Windrädern, die sich vor Ort ein Bild machen wollen. Eine besondere Gruppe aus Bad Waldsee besichtigte vor wenigen Tagen den Windpark. In der Kurstadt gibt es eine heftige Debatte, ob dort Windräder gebaut werden sollen und unter Initiative des Energiedialogs Baden-Württemberg fand eine Exkursion nach Hilpensberg statt, an der 30 Bürger teilnahmen, darunter Gegner der Windräder sowie Vertreter von Verwaltung und Stadtwerken Bad Waldsee. VenSo2l-Geschäftsführer Christian Böhm informierte die Besucher über die technischen Daten, Bau sowie den geplanten Betrieb der Anlagen. Die Gruppe konnte sich auch ein Bild von den Schallemissionen machen. Dabei erfolgte eine Schallmessung in verschiedenen Entfernungen durch einen Akkustikfachmann, um die Ausbreitung des Schalls, der von den Anlagen erzeugt wird, greifbar zu machen. Zum Abschluss berichteten Ortsvorsteher Karl Abt und Denkinger Bürger, darunter auch ein Gegner des Windparks Hilpensberg, den Besuchern von ihren Erfahrungen.



Windpark Hilpensberg

Die drei getriebslosen Anlagen haben eine Nabenhöhe von 140 Meter und einen Rotordurchmesser von 120 Meter und erzeugen maximal 9 Megawatt, womit 6000 Haushalte mit Strom versorgt werden könen und die Einsparung an Kohlendioxid beträgt dabei jährlich rund 15 000 Tonnen.