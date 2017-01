Pfullendorf Wieder sind Graffitisprayer in Pfullendorf unterwegs

In der Unterführung zwischen den beiden Kreisverkehren wurden Farbschmierereien entdeckt.

Erneut kam es am Mittwoch zwischen 14.15 und 15.15 Uhr in Pfullendorf zu Sachbeschädigungen durch Graffiti, informiert die Polizei. In der Unterführung unter der neuen L 194 zwischen den beiden Kreisverkehren, die die Friedhofstraße mit der Mengener Straße verbindet, wurden die Wände in unterschiedlichen Farben besprüht. Die Zeugin, die die Farbschmierereien entdeckte, hatte zur Tatzeit drei Jugendliche in der Unterführung gesehen. Die Polizei Bad Saulgau ( Tel. 075 52/2 01 60) bittet Zeugen, welche zur Tatzeit Jugendliche im dortigen Bereich oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Mitteilung.