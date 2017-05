Ostrach Wie ein Biber ins Schwimmbecken kommt

Ein Biber hat sich am Mittwoch in ein Schwimmbecken in Ostrach-Hahnennest verirrt. Mit vereinten Kräften wurde das Tier aus dem Wasser gezogen und im nahen Naturschutzgebiet wieder ausgesetzt.

Die Hahnennester sind mit Fremdbesuchen einiges gewöhnt. Der Energiepark und insbesondere die neue Kultpflanze Sylphie locken die Menschen scharenweise zum Dorf in der Gemeinde Ostrach. Was aber am vergangenen Mittwoch nahezu einen Schock auslöste, war ein Besucher im Schwimmbecken vor dem Haus der Familie Thomas und Beatrix Metzler: ein Biber. Die Frau des Hauses entdeckte das Tier gegen 10.30 Uhr, als dieses sich vergnügt im Wasser tummelte und seine Schwimmkünste unter Beweis stellte. Bald wunderte sich auch der Mann des Hauses über das neue Haustier.

Pool und Umgebung seien sicher eingezäunt: Woher kam also dieser ungebetene Gast? Das Rätsel löste sich bald. Bei Hahnennest entspringt nämlich der Tiefenbach, der vorbei an Waldbeuren und dann durch die Hornung schließlich in die Ostrach mündet. Der Biber hatte also eine Strecke von rund vier Kilometern durch das Naturschutzgebiet Pfrunger Burgweiler Ried zurückgelegt, um im sauberen und bekömmlichen Hahnennester Wasser eine neue Heimat zu finden.

Das bestätigte auch die für das Naturschutzgebiet zuständige Biberbeauftragte Sabine Behr. Thomas Metzler hatte sie gleich nach der Entdeckung des Bibers in seinem Garten benachrichtigt. Kurz nach Mittag traf diese in Hahnennest ein und zeigte zunächst ihre Bewunderung über das schön gewachsene Tier, das ganz natürlich durch den Tiefenbach nach Hahnennest gelangt, versehentlich allerdings im Schwimmbecken gelandet war.

Im Rahmen der Population verstoßen die Eltern ihre Kinder, wenn diese ausgewachsen seien, sodass diesen die Suche nach einer neuen Heimat nicht erspart bleibe, sagte Sabine Behr. Derweil war auch Personal des Energieparks eingetroffen, das der Biberbeauftragten beim Einfangen des Bibers per Netz behilflich war. Zwei Mal schlüpfte er wieder geschickt aus der Vorrichtung.

Doch beim dritten Anlauf zog das Tier den Kürzeren. Der Biber wurde in ein mitgebrachtes Gitter verfrachtet und in Richtung Ried gefahren, wo ihn Sabine Behr an einem ihrem Ermessen nach günstigen Ort wieder in die Freiheit entließ. In Deutschland wird die Zahl der Biber auf mehrere zehntausend Tiere geschätzt und im Landkreis Sigmaringen sollen mindestens 300 Exemplare leben. Familie Metzler hatte es also mit einem von vielen zu tun.