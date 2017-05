Pfullendorf Widerstand gegen geplanten Windpark in Pfullendorf

Die Freien Wähler haben sich bei ihrer Hauptversammlung eindeutig gegen den geplanten zweiten Windpark auf der Gemarkung Denkingen ausgesprochen. Auch Bürgermeister Thomas Kugler lehnt das Projekt ab.

Das SPD-Vorsitzendenwahlergebnis von 100 Prozent für den Vorsitzenden der Freien Wähler, Thomas Jacob, verkündete bei der FW-Hauptversammlung Bürgermeister und CDU-Kreistagsfraktionschef Thomas Kugler in seiner Funktion als Wahlleiter. An der Versammlung im "Adler" nahm immerhin jedes Fünfte der 197 FW-Mitglieder teil und zu Beginn sprach sich Jacob eindeutig gegen den geplanten zweiten Windpark auf der Gemarkung Denkingen aus. "Ihr habt unsere Unterstützung bei der Ablehnung der Windräder", versicherte der FW-Chef dem anwesenden Denkinger Ortsvorsteher Karl Abt die Solidarität der Freien Wähler. Er kritisierte das Vorgehen des Spitalfonds Überlingen, der auf der Denkinger Gemarkung Windräder errichten und somit die eigene Bevölkerung verschonen wolle. "So lange wie möglich widerwärtig bleiben", gab Jacob als Strategie vor.

Auch Bürgermeister Thomas Kugler, der als Gastredner rund eine Stunde die wichtigsten Zukunftsthemen- und Projekte der Stadt vorstellte, verhehlte seine Ablehnung gegen den neuen Windpark nicht: "Ich bin gegen eine zweite Reihe in Hilpensberg. Ich will es nicht. Ich brauche es nicht." Nach seiner Überzeugung hat die Änderung des Landesplanungsgesetzes zur Ausweisung von Windnutzungsflächen durch die einstige grün-rote Landesregierung zu einem "Planungschaos" geführt. Die Stadt Pfullendorf habe keine Einflussmöglichkeit auf die Planung für die zusätzlichen Windräder, hielt sich Kugler mit öffentlicher Kritik an der Informationspolitik des Spitalfonds Überlingen zurück, machte aber klar, dass er kein politisches Schauspiel oder einen Kampf gegen Überlingen wolle.

Erst im Oktober wird nach seinen Angaben das für die Genehmigung nötige Artenschutzgutachten ausgewertet, wenn die Milanbrutsaison beendet ist.

Bei seinem Parforceritt durch die städtische Sachpolitik der nächsten fünf bis zehn Jahre hatte Thomas Kugler die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als wichtigste Eckpfeiler benannt. Die Stadt habe sich als Siedlungsschwerpunkt beworben, was erleichterte Rahmenbedingungen für die Baulandentwicklung bedeuten würde. Man müsse sich als Kommune mit Potenzial präsentieren, um für Neubürger und besonders junge Familie attraktiv zu sein. Bezüglich des Bahnareals informierte der Bürgermeister, dass der Bauantrag für den Hotelneubau eingereicht wurde und die Firma Geberit wohl 2020 mit der Bebauung ihres Areals auf dem früheren Bahndamm beginne. In diesem Jahr soll auch der Spatenstich für den neuen Kindergarten im Roßlauf getätigt werden und der zweite Bauabschnitt der Umgehungsstraße könnte auch noch 2017, spätestens im Frühjahr 2018, beginnen. Wichtig sei nun, auch den dritten Abschnitt auf den Weg zu bringen, wobei er für Gaisweiler, Aach-Linz und Herdwangen eine große Lösung anstrebe. Bezüglich der Entwicklung der Schullandschaft wird es in den nächsten Wochen ein Gespräch auf Schulleiterebene geben, terminierte Kugler diesen Prozess in die Jahre 2019 bis 2022, wobei die Verwaltung schon Raumkonzepte für zwei Lösungsvarianten entwickle. Bekanntlich geht es um die Zukunft der Realschule am Eichberg und der Sechslinden-Schule und der Grundsatzfrage, ob diese zu einer Gemeinschaftsschule umgewandelt werden soll.

Freie Wähler

Bei den Wahlen wurde das Vorstandsquartett mit dem Vorsitzenden Thomas Jacob, seinem Stellvertreter Karl Fritz, Schriftführerin Eva Hummel und Kassierer Klaus Heusel einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Aktuell haben die Freien Wähler 197 Mitglieder und deren Mandatsträger absolvierten im Jahr 2016 50 Sitzungen. Erfolgreich waren wieder die zwei Gebrauchtwarenbörsen, deren Erlös für Essenspatenschaften für die Kasimir-Walchner Schule verwendet wird. Kassierer Heusel hatte ein ruhiges Jahr und vermeldete 27 Buchungen. (siv)