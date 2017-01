Pfullendorf Wenn die Karbatsche kaputt ist: Vor dem Knall kommt die Reparatur

Die Pfullendorfer Schneller bringen ihre Karbatschen im THW-Gebäude auf Vordermann.ine Karbatsche kostet zwischen 70 und 140 Euro und ist kein Wegwerfartikel. Deshalb pflegt jeder Schneller seine Peitsche und repariert, wenn etwas kaputt ist.

Pfullendorf (kf) Sie sind aus der Fasnet in Pfullendorf nicht wegzudenken und zweifellos unüberhörbar: die Schneller. Rund 40 Aktive gehören zu dieser Gruppe, die wohl die älteste der Narrenzunft Stegstrecker sein dürfte. Denn bereits Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Schneller mit ihren Karbatschen während der Fasnet tätig. Diese besonderen Peitschen sind zwischen 2,80 und vier Meter lang und aus Hanf geflochten.

Weil das Schnellen nur im Freien stattfinden kann, sind die Karbatschen immer dem Wetter ausgesetzt und werden oft in Mitleidenschaft gezogen. Was tun, wenn das Ding auseinander fällt, wenn der hölzerne Handgriff marode geworden ist und wenn das Knallen nicht mit dem Qualitätsanspruch des Karbatschenträgers entspricht? Dann sind Instandsetzungsmaßnahmen angesagt. Bei den Schnellern finden das jedes Jahr von Dreikönig bis Fasnetssamstag immer dienstags und samstags statt. Dieses Jahr erstmals im THW-Gebäude gegenüber der Stadthalle.

In den Vorjahren hatte man im Keller des TIP-Gebäudes am Stadtsee die Möglichkeit, die Peitschen zu reparieren. Doch das Gebäude wurde abgerissen. Auch die Werkstatt des Heimat- und Museumsvereins musste ins THW-Gebäude umziehen. Und dabei halfen die Schneller. "Wir haben so eine Art Kooperation und dürfen deshalb jetzt die neue Werkstatt des Vereins mitbenutzen", erklärt Thomas Spähler. Er hat sein Wissen über die Karbatschenherstellung noch von Seilermeister Paul Waldschütz. Der hatte bis 1968 für die Pfullendorf die Karbatschen hergestellt.

Heutzutage macht das Bernhard Muffler in Stockach. Repariert wird selbst. Damit die Peitschenenden nicht so schnell ausfransen, wird dort der "Einser" befestigt. Das ist der weiße Bändel, der aus Fallschirmseide besteht und dafür sorgt, dass der besondere Knall erzeugt wird. Diese Bändel gibt es in drei Breiten, je nach Breite verändert sich der Ton. "Da hat jeder Schneller so seine eigenen Vorlieben", sagt Spähler. Eine Karbatsche kostet zwischen 70 und 140 Euro und ist kein Wegwerfartikel. Deshalb pflegt jeder Schneller seine Peitsche und repariert, wenn etwas kaputt ist. Auch wer nicht Mitglied bei den Schnellern ist, darf zum Reparieren kommen.