Pfullendorf Weihe der neuen Glocken für die evangelische Kirche

Die christlichen Gemeinden segnen die neuen Glocken der evangelischen Kirche bei einem ökumenischem Gottesdienst am Pfingstsonntag.

Die christlichen Gemeinden in Pfullendorf feiern an Pfingsten gleich zwei Feste: einerseits die Aussendung des Heiligen Geistes und andererseits dieses Jahr auch die Weihe der neuen evangelischen Glocken, teilt die Kirchengemeinde Oberer Linzgau mit. Dazu sind alle Menschen in und um Pfullendorf zu einem festlichen ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 4. Juni, um 10.30 Uhr in die Stadtkirche St. Jakobus eingeladen.

Mitgestaltet wird dieser Gottesdienst von den Chören von St. Jakobus und der evangelischen Kirchengemeinde. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, die Glocken aus der Nähe in Augenschein zu nehmen und bei Brot und Wein über ihre Bedeutung für die Gemeinden zu fachsimpeln. Parallel zum Gottesdienst findet im Bürgersaal ein Kindergottesdienst statt. Die Kinder treffen sich zu Beginn des Gottesdiensts hinten in der Kirche und gehen dann gemeinsam in den Bürgersaal.