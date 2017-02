Pfullendorf Was passiert eigentlich im Schlaflabor des Pfullendorfer Krankenhauses?

SÜDKURIER-Autor Hermann-Peter Steinmüller berichtet über einen außergewöhnlichen Krankenhausaufenthalt.

Pfullendorf – Ich muss ins Schlaflabor! Das ist das Ergebnis der Konsultation von Dr. Oliver Neuhaus, dem Chefarzt der neurologischen Abteilung im Krankenhaus Sigmaringen. In den vergangenen Monaten hat meine Schlafqualität deutlich nachgelassen. Bevor der Neurologe aber eine Maßnahme ergreifen kann, müssen die Ursachen der Veränderung festgestellt werden.

Dafür ist die Abteilung Schlafmedizin im Krankenhaus Pfullendorf zuständig. Sie wird von Neurologe Neuhaus zusammen mit dem Lungen- und Schlafmedizinfacharzt Dr. Jochen-Christoph Schwarz geführt. Bei mir ist nicht nur die Überwachung meines Schlafs während dreier Nächte angesagt. Um zu einer brauchbaren Diagnose zu kommen, sind, so erklärt Neuhaus, zusätzlich acht Messungen notwendig, die sich über zwei Tage erstrecken. Für die Untersuchungsreihe ist ein Aufenthalt im Schlaflabor vorgesehen, der von Montagabend bis Donnerstagvormittag dauert. Natürlich hatte ich zuvor schon von Schlaflaboren gehört. Neu war für mich, dass in manchen Fällen zusätzlich tagsüber Daten für eine fundierte Diagnose erhoben werden müssen.

Mein Klinikaufenthalt beginnt am Montag in Sigmaringen. Hier muss ich mich anmelden. Diese Anmeldung ist mit einem Gespräch mit Oliver Neuhaus verbunden. Die Details, die der Neurologe über die geplanten Maßnahmen erläutert, klingen spannend. Am Dienstag und Mittwoch sollen sich nach der jeweiligen Nachtmessung tagsüber je vier weitere Untersuchungen anschließen. Während ich am Dienstag, im abgedunkelten Krankenzimmer im Bett sitzend, jeweils 40 Minuten lang gegen den Wunsch einzuschlafen ankämpfen soll, ist es am Mittwoch genau umgekehrt. Jetzt soll ich sogar einschlafen. Dr. Neuhaus prophezeite: „Das Wachbleiben am Dienstag über die 40 Minuten werden Sie nicht schaffen!“

Zwei Stunden nach dem Arztgespräch in Sigmaringen sehe ich mich im Sekretariat des Schlaflabors Helga Uhl gegenüber. Die Sekretärin entpuppt sich während des Gesprächs als die eigentliche Stationsmanagerin. Sie weiht mich in Details des Stationsalltags ein und zeigt mir mein Zimmer. Der Ernst beginnt am Montagabend. Gegen 20 Uhr stellt sich mir die Nachtschwester vor. Schwester Birgit Winter ist nicht nur Mitglied bei den „Holzhaudere“ in Denkingen. Nachdem ich unter ihre Finger geraten bin, sehe ich selbst fasnetsreif aus. Überall an Kopf und Oberkörper kleben nun Elektroden. An meiner Brust ist ein kleiner Apparat fixiert, der in den nächsten Stunden eine Unmenge von Körperdaten über mich sammeln wird.

Schwester Birgit und ihre Kollegin überwachen die ganze Nacht die Patienten in einem Kontrollraum. Dorthin werden auch meine Daten übertragen und und als Kurvendiagramme aufgezeichnet. Über Monitor haben sie den schlafenden Patienten im Blick. Schwester Birgit: „Das bedeutet für uns im Kontrollraum, dass wir nicht schlafen dürfen.“ Die Wachsamkeit des Nachtteams bekomme ich in der zweiten Nacht zu spüren. Auf einmal werde ich von Schwester Birgit geweckt. Eine Elektrode hat sich gelöst und deswegen im Überwachungsraum Handlungsbedarf signalisiert. Mit einem Klebestreifen hilft die erfahrene Nachtschwester der Klebeunlust der Elektrode auf die Sprünge. Wenige Augenblicke später bin ich wieder eingeschlafen.

Am nächsten Morgen geht es um 9 Uhr weiter. Jetzt beginnt die erste der vier Messungen, bei denen ich versuchen soll, nicht einzuschlafen. Ich lerne ein weiteres Mitglied des Schlafmedizinteams kennen. Katrin Eder hat als examinierte Krankenschwester verschiedene Zusatzqualikationen in Sachen Schlafmedizin erworben. Oliver Neuhaus sollte recht behalten. Meine anfänglichen Versuche, gegen das immer stärker werdende Schlafbedürfnis anzukämpfen, enden in einem traumlosen Schlaf, der nach genau jeweils 40 Minuten von Schwester Katrin jäh abgebrochen wird. Am Ende meines Aufenthalts steht ein Ergebnis fest. Ich wache jede Nacht, ohne es zu registrieren, bis zu 60 Mal für die Dauer von Sekundenbruchteilen auf, weil mein Körper zu wenig Sauerstoff bekommt. Ich brauche deshalb zumindest vorübergehend eine nächtliche Atemmaske, um wieder gut und erholsam schlafen zu können.

Schlafmedizin

Das Schlaflabor im SRH-Krankenhaus in Pfullendorf besteht in seiner heutigen Form seit Sommer 2010 aus zwei Einheiten. Das Zentrum für Schlafmedizin wird von Dr. Jochen-Christoph Schwarz geleitet. Schwarz ist Facharzt für Lungenheilkunde und gleichzeitig einer der wenigen Ärzte, die sich bei der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) die Zusatzqualikation "Facharzt für Pneumologie, Schlafmedizin und Somnolgie" erworben hat.

Zwei der neun speziell ausgestatteten Überwachungsräume sind für neurologische Patienten vorbehalten. Diese Abteilung untersteht dem Sigmaringer Neurologen Dr. Oliver Neuhaus. Die nächtliche Schlafüberwachung ist für alle Patienten im Schlaflabor gleich. Zwei besonders geschulte Nachtschwestern überwachen den Schlaf von maximal neun Patienten. Der Unterschied zwischen beiden Patientengruppen wird am Tag deutlich. Die Neurologie-Patienten werden zusätzlich, wie im Text geschildert, tagsüber in ihrem Schlafverhalten beobachtet. Der Schlafmedizin-Fachabteilung angeschlossen ist das Servicezentrum für die Geräteversorgung. (hps)