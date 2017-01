Pfullendorf Walzerträume am Neujahrstag

Die Junge Philharmonie Lemberg lockt mit ihrem Programm zahlreiche Besucher in die Stadthalle. Das Konzert zum Jahresbeginn hat bereits Tradition.

Pfullendorf – Ein Hauch von Wiener Flair wehte am Sonntagabend durch die Stadthalle. Und das lag an der Jungen Philharmonie Lemberg, die es einmal mehr verstand, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. In den Bann der Streicher, Hörner und Oboen und damit in die Welt der Klassik, die in Pfullendorf zwar nicht oft, aber immer wieder mal vorbeischaut.

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist das bekannteste Neujahrskonzert und wurde von mehr als 50 Millionen Zusehern live mitverfolgt. Das Neujahrskonzert in Pfullendorf kann da natürlich nicht mithalten. Trotzdem entwickelt sich auch im Linzgau eine kleine Tradition. "Was machen Sie in genau einem Jahr?", fragte Moderator Georg Mais die überaus zahlreich erschienenen Gäste. Die Antwort hatte er gleich parat: "Sie werden hier sein und diesem Orchester zuhören." Somit steht der Termin für eine außergewöhnliche Konzertveranstaltung bereits fest.

Pfullendorf darf sich also bereits jetzt auf den 1. Januar 2018 freuen. Freuen auf ein Orchester von außergewöhnlicher Brillanz und auf Musiker, die aus der Ukraine bis in den Linzgau kommen, um zu beweisen: Dies Land hat mehr zu bieten als politische und militärische Konflikte. Und Lemberg, das heute Lviv heißt, ist zwar keine habsburgische Metropole mehr, aber immer noch der Hort für eine musikalische Qualität, die begeistern muss.

Volodymyr Syvokhip dirigierte das Orchester vollkommen unaufgeregt und mit einer Leichtigkeit, wie sie auch dem Programm entsprach. Schon die ersten Takte aus der Ouvertüre von Mozarts "Hochzeit des Figaro" ließen aufhorchen und festigten die Vorfreude auf einen wunderschönen Konzertabend. Und hier ging es nicht nur um die Interpretation bekannter Werke. Unübersehbar war der Spaß, den die Musiker zwischen 18 und 30 Jahren an ihrem Tun hatten. Allen voran die erste Violinistin und Konzertmeisterin Maria Tkaczyk, die mit vollem Körpereinsatz bei der Sache war.

Erstmals in Pfullendorf war die Sopranistin Anna Nosova zu hören. Sie singt sonst am Staatsopernhaus in Lemberg. Die auf der Krim geborene Sopranistin wurde bereits mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet. Und warum das so ist, das konnte man in der Stadthalle hören. Mit mehreren Arien bewies sie ihre absolute stimmliche Qualität. Das war nun wirklich Sangeskunst, wie man sie selten in der Region zu hören bekommt.

Das Orchester glänzte mit bekannten Stücken wie dem Blumenwalzer aus Tschaikowskys "Nussknacker", den "Ungarischen Tänzen" von Brahms und der "Leichten Kavallerie" von Franz von Suppé, einem Stück, das nun wirklich jeder schon einmal gehört hat. Hier waren die Hörner und Trompeten absolut beeindruckend und die Symbiose mit den Streichern machte so richtig Spaß auf mehr.

Und mehr Musik gab es dann nach der Pause mit Stücken von Walzerkönig Johann Strauss, die nicht nur "G'schichten aus dem Wienerwald" boten, sondern auch Standardstücke wie "An der schönen blauen Donau" und die "Tritsch Tratsch Polka". Ohne Radetzki-Marsch (den von Johann Strauss' Vater) darf in Pfullendorf kein Neujahrskonzert beendet werden. Auch das ist eine kleine Tradition. Und ganz bestimmt eine, die so richtig Spaß macht.

"Strauss ist durchaus schwer zu spielen"

Georg Mais ist erfolgreicher Dirigent, Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft und Moderator des Neujahrskonzerts:

Welche Beziehung haben Sie zu diesem Orchester?

Den Direktor Volodymyr Syvokhip kenne ich schon einige Jahre. Er hat auch die Junge Philharmonie unter das Dach der Philharmonie Lemberg geholt und so dem Orchester ein Überleben gesichert. Dass er heute selbst dirigiert, das freut mich besonders.

Sie sind selbst Dirigent und bereits mit vielen Orchestern aufgetreten. Was halten Sie vom heutigen Programm. Hat Strauss nicht zu wenig Tiefgang?

Überhaupt nicht. Strauss ist durchaus schwer zu spielen. Zudem kommt damit auch die Tradition der Wiener Neujahrskonzerte nach Pfullendorf. Die wären ohne Johann Strauss einfach nicht denkbar.

Ist die Junge Philharmonie ein Nachwuchsorchester?

Keineswegs. Es handelt sich um Profis, die aber nur eine Anstellung zu 50 Prozent haben. Viele wechseln im Laufe der Zeit zur Philharmonie mit einer Anstellung zu 100 Prozent. Das hängt immer auch mit der eigenen Lebensplanung zusammen.

Das Orchester absolviert derzeit sehr viele Auftritte. Ist das nicht sehr anstrengend?

Das sind alles keine Amateure. Musik ist ihr Beruf. Ich kenne das aus der eigenen beruflichen Praxis. (kf)