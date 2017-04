Pfullendorf Vorstandsteam der Vereingemeinschaft in Pfullendorf bleibt bei der Stange

Besonders erfreulich bei der Hauptversammlung: Die Vereinsgemeinschaft schüttet insgesamt 9000 Euro Zuwendungen an die Mitgliedsvereine aus.

Pfullendorf (ror) In diesem Jahr wird das traditionelle Dorffest in Aach-Linz entfallen. Dies kündigte Klaus Matt, der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft, anlässlich der Hauptversammlung in der Gaststätte Adler an. Allerdings müssen sich die treuen Gäste keine großen Sorgen machen – im kommenden Jahr geht es wie gewohnt weiter.

Grund für den Ausfall in diesem Jahr ist ein Entgegenkommen an die Gemeinde Großschönach. Sie feiert in diesem Jahr ihr 925-jähriges Jubiläum. Bereits vor zwei Jahren hatte die Nachbargemeinde für diesen Termin bei der Vereinsgemeinschaft angefragt. Um konkurrierende Veranstaltungen zu vermeiden, hatten die Aach-Linzer bereitwillig auf ihren traditionellen Termin verzichtet. Eigentlich wollte man das Dorffest auf einen anderen Termin in diesem Jahr verschieben, was sich jetzt im Nachhinein als unmöglich erwies.

Das vergangene Jahr ließ sich finanziell recht solide abschließen, was Ulrike Gabele mit ihrem Kassenbericht ebenfalls bei der Hauptversammlung erläuterte. So konnte die Vereinsgemeinschaft an seine Mitgliedsvereine einen Gesamtbetrag von 9000 Euro als Zuwendung ausschütten. „Große Anschaffungen und Belastungen sind für die Gemeinschaft nicht in Sicht, und das Geld horten wollte man auch nicht“, begründete Klaus Matt diesen Entschluss. Damit erhielten die Mitgliedsvereine je nach Größe und Engagement im Jugendbereich eine Zuwendung von 500 beziehungsweise 1000 Euro.

Die Neuwahlen ergaben keine Überraschung. Klaus Matt wurde als Vorsitzender und Helmut Peter als sein Stellvertreter wiedergewählt. Genauso wurde Monika Schilf als Schriftführerin und Ulrike Gabele als Kassiererin in ihren Ämtern bestätigt. Etwas Sorgen bereiten die Bodenmarkierungen in der Schlossgartenhalle. Sie leiden erheblich bei diversen Veranstaltungen. So wurde beschlossen, dass nun während der Faschingszeit dauerhaftein Schutzboden in der Halle ausgelegt werden muss.