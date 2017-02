Pfullendorf Vorlesewettbewerb: Anna Simmler ist beste Vorleserin

Schülerin aus Bad Saulgau gewinnt den Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs

Unter dem Motto "Deutschland sucht den besten Vorleser" richtete die Stadtbücherei in der Steinscheuer zum wiederholten Male den Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs aus, das teilt Leiterin Martina Feldt mit.

Anna Simmler, Schülerin am Stoerck-Gymnasium in Bad Saulgau, war wie die sechs anderen Schüler bereits im Vorfeld an ihrer Schule als Schulsiegerin hervorgegangen. Nun konnte sie den Kreisentscheid für sich entscheiden und qualifizierte sich für die nächste Runde auf Bezirksebene in Tübingen. Bereits zum 58. Mal hatte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Vorlesewettbewerb ausgeschrieben. Mit mehr als 700 000 Schülern der sechsten Klassen aller Schularten war die Beteiligung in diesem Jahr wieder erfreulich hoch. „Mit Können und etwas Glück kann man es bis zum großen Bundesfinale in Berlin schaffen“, sagt Büchereileiterin Martina Feldt.

In der ersten Runde galt es, eine vorbereitete Textstelle aus einem Jugendbuch vorzulesen, was allen souverän gelang. Die zweite Hürde, das Vorlesen eines Fremdtextes, erwies sich dagegen schon als anspruchsvoller. Unvorbereitet mussten die Kandidaten aus dem Jugendbuch „Wie ich Fräulein Luise entführte…“ von Sabine Bohlmann fortlaufend vorlesen und die Zuhörerschaft, die aus Freunden, Verwandten oder begleitende Lehrer bestand, in den Bann ziehen. Eine Jury, bestehend aus Vorlesepatin Ingrid Strobel, der städtische Kulturbeauftragte André Heygster, Buchhändler Michael Schlageter sowie Sigmaringens Bibliotheksleiterin Christina Thormann übernahmen die kritische Bewertung. Hierbei kommt es auf Tempo, Lautstärke und Lesetechnik an. Stimmt der Wechsel zwischen wörtlicher Rede und Erzählpassagen, wird der Text zum Leben erweckt und hört man schlichtweg gerne zu? Anna Simmler konnte die Jury in allen Punkten überzeugen und darf nun den Sigmaringer Landkreis am 25. März beim Bezirksentscheid in der Tübinger Stadtbibliothek vertreten. Dort wird sie sich an den anderen Kreissiegern messen und sich sogar für die nächste Runde – den Landesentscheid in Stuttgart – weiterqualifizieren.