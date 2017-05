Pfullendorf Vom Elvis-Song bis zum Hula-Tanz: 250 Mitwirkende bei "Begegnung der Schulmusik"

Ein abwechslungsreiches Programm haben rund 250 Schüler aus dem gesamten Landkreis bei der "Begegnung der Schulmusik" in der Stadthalle Pfullendorf auf die Beine gestellt.

Pfullendorf – Rund 250 Mitwirkende haben am Dienstag die Stadthalle in einen großen Konzertsaal verwandelt. Musikalische Schüler aus dem Landkreis Sigmaringen trafen sich zur "Begegnung der Schulmusik". Dem Vorbereitungsteam, Ilona Heigle, Volker Braig und Adelinde Stemmler Bredendiek, dürfte das Herz aufgegangen sein, denn offenkundig hatten die Jungen und Mädchen auf der Bühne großen Spaß. Das Programm war abwechslungsreich und der Bogen spannte sich von Chorgesang und Orchestermusik über Improvisation bis hin zu Hula und Modern Dance. Zum Gelingen des Konzerts trugen Schulen aus Pfullendorf, Sigmaringen, Ostrach, Denkingen und Bad Saulgau bei.

"Wir haben Spaß am Singen und es entstehen dabei tolle Freundschaften", stellten die 59 Schüler die Musik-AG der Grundschule am Härle fest, die den Abend mit einem israelischen Kanon eröffneten. Mit "Musik aus Bauch und Seele", begleitet von E-Gitarre, Trommel, Schlagzeug und Flügel, machte die Fidelisband der Fidelisschule aus Sigmaringen auf sich aufmerksam. Sängerin Marita präsentierte sogar einen selbst geschriebenen Song mit dem Refrain "Du bist mein Held, doch du weißt es nicht". Auch die Schülerband der Realschule Am Eichberg ließ es krachen, kein Wunder, hatte sie sich "We're not gonna take it" von der Hard-Rock-Band Twisted Sister herausgesucht. Da sprang der Funke zum Publikum schnell über und es wurde kräftig mitgeklatscht.

Der Chor des Reinhold-Frank-Schulzentrums Ostrachtal interpretierte den Elvis Presley Titel "Can't help falling in love" und überzeugte auch mit "Totale Finsternis" aus dem Erfolgsmusical "Tanz der Vampire". Am Puls der Zeit zeigten sich Chor und Orchester der Realschule Am Eichberg mit Mark Forsters "Wir sind groß". Die Klassen eins bis vier der Grundschule Denkingen ließen unter dem Motto "Ein tierisches Vergnügen" einen Papagei und eine Seeschlange, Äffchen und Haie singen.

Viel Applaus ernteten die Tanzdarbietungen. Einen anmutigen, traditionellen Hula zeigte die Hula-Tanz AG der Pfullendorfer Realschule unter der Leitung von Angelika von Hochmeister. Während die Hula-Tänzerinnen im Hawaii-Look mit Blumenkette und Blütenkranz im Haar auftraten, waren die Mädchen des Störck-Gymnasiums aus Bad Saulgau in Jeansjacken gehüllt. Die Modern Dance AG von Teresa Weiß wirbelte zu Musik von Adele und Beyoncé über die Bühne.

Nach gut zwei Stunden verhallte der letzte Ton. Ilona Heigle war voll des Lobes: "Es steckt viel Engagement und Arbeit in dem, was wir erleben durften. Euch gebühren unsere Anerkennung und unser Respekt." Gemeinderat Peter Schramm dankte den Akteuren im Namen der Stadt für den gelungenen Abend. "Das Musische ist ein wesentliches Element der ganzheitlichen Jugendbildung", sagte der frühere Schulleiter des Pfullendorfer Gymnasiums in seinem Grußwort.

Maximilian Groß sieht das genauso. Der Schulamtsdirektor des Staatlichen Schulamts Albstadt überreichte nach dem Konzert allen Gruppen eine von Kultusministerin Susanne Eisenmann unterschriebene Urkunde. "Das war fantastisch", lobte er. "Man konnte sehen, dass ihr mit Leib und Seele bei der Sache seid. Ganz große Klasse!" Sein besonderer Dank galt an diesem Abend Ilona Heigle, der Schulleiterin der Denkinger Grundschule. "Seit Jahr und Tag ist sie ein Garant für den Erfolg des Begegnungskonzerts – und heute ist sie zum letzten Mal in dieser Funktion dabei", betonte Schulamtsdirektor Maximilian Groß.

Mitwirkende

Bildergalerie im Internet:

Bei den Begegnungskonzerten zeigen Schüler und Lehrer aller Schularten die Ergebnisse aus dem Musikunterricht. In Pfullendorf nahmen folgende Schulen teil: Chor der Grundschule am Härle Pfullendorf (Leitung Judith Wolf, Ulrike Maier), Fidelisband der Fidelisschule Sigmaringen (Marco Weigelt, Andrea Keller), Chor des Reinhold-Frank-Schulzentrums Ostrachtal (Adeline Stemmler Bredendiek), Grundschule Denkingen (Olona Heigle, Katrin Möhler, Maria Gnannt), Hula Tanz AG der Realschule Pfullendorf (Angelika von Hochmeister), Chor, Orchester und Schülerband der Realschule Pfullendorf (Franz Stopper), Modern Dance AG des Störck-Gymnaisums Bad Saulgau (Teresa Weiß).