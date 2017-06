Pfullendorf Volksbank Pfullendorf mit gutem Geschäftsergebnis für 2016

Bei der Generalversammlung der Volksbank Pfullendorf übt Vorstandschef Werner Groß harsche Kritik an der überbordenden Regulatorik.

Trotz eines schwierigen Umfeldes hat die Volksbank das Geschäftsjahr 2016 zufriedenstellend abgeschlossen. Der Jahresüberschuss reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf 405 000 Euro, sodass den Mitgliedern eine dreiprozentige Dividende ausschütten kann. Die heimische Bank mit einem Bilanzvolumen von 183 Millionen Euro profitierte nach Angaben von Vorstandschef Werner Groß vom Wirtschaftswachstum. Bei der Mitgliederversammlung in der Stadthalle erklärte Groß, dass man über ein überdurchschnittliches hohes Eigenkapital verfüge und damit sämtliche Anforderungen der Bankenaufsicht erfülle. Zu Beginn gab Aufsichtsratsvorsitzender Roland Brucker dem 52-jährigen Markus Dold als designiertem Nachfolger von Vorstandsmitglied Markus Schmid die Gelegenheit, sich den Mitgliedern vorzustellen.

Im Anschluss kritisierte Vorstandschef Groß die ausufernde Macht der offiziellen Verbraucherschützer in Gesetzgebungsverfahren, die durch Schutzvorschriften das Geschäft verkomplizierten, ohne die Sache zu verbessen. "Das ist für mich manchmal unfassbar", erwartet der Banker weitere Aufsichtsmaßnahmen, denn man musste arbeitsaufwendig Umfragen der Bundesbank zum Niedrigzins und Immobilienentwicklung beantworten. "Die wohl noch länger anhaltende Niedrigzinsphase, die Digitalisierung und der schnelle technologische Fortschritt fordern uns heraus", sieht Groß die Bank auch dank der stetigen Qualifizierung der Belegschaft gut gewappnet. Als "wahrlich nicht erfreulich" bezeichnete er das politisch verursachte Strukturproblem der Niedrigzinsen, das man nicht auf lokaler oder regionaler Eben lösen könne.

"Derzeit verlangen wir noch keine Negativzinsen auf Kundeneinlagen, wenngleich wir bei der Zentralbank zur Kasse gebeten werden", ergänzte Groß, dass sich die Volksbank dafür schützen müsse, dass institutionelle Einleger oder gar Kapitalsammelstellen kurzfristige Gelder überweisen. Mit dem ersten Halbjahr 2017 sei man zufrieden, erinnerte der Geldfachmann auch daran, dass die Finanzkrise in Griechenland und Italien noch nicht überstanden sei. "Wir leben in bewegten Zeiten", machte er deutlich, dass die Volksbank ihre Kunden in allen Finanz- und Versorgungsfragen ein Leben lang begleiten will. Der baden-württembergischen Genossenschaftsverband erteilte der Voba das uneingeschränkte Testat, trug Aufsichtsratsmitglied Emil Gabele den Prüfbericht vor. Es gebe keine strukturellen Risiken, wobei man 2017 eine rückläufige Ertragslage erwarte. Namens der Stadt bedankte sich Bürgermeisterstellvertreter Peter Schramm für das gemeinwohlorientierte Wirtschaften der Voba.

Problemlos verlief die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und bei den Wahlen der drei Vorstandsmitglieder Roland Brucker, Emil Gabele und Rita Baier erhob sich keine Hand zum "Nein". Dann musste die Versammlung, die zu Beginn ein Essen genossen und vom Musikverein Wintersulgen unterhalten worden war, für die Höchstkreditgrenze einen Voba-Beschluss an eine EU-Richtlinie anpassen, was einstimmig geschah. Ein Besucher fragte nach der konkreten Summe. Diese Grenze sei abhängig vom haftenden Eigenkapital und betrage etwa 2,5 Millionen Euro, erklärte Werner Groß, dass man mit dieser Limitierung verhindern wolle, dass Banken in Schieflage geraten, wenn ein Kredit ausfalle. Wie viele originelle und kluge Einfälle man rund um "100 Jahre Deutsche Redewendungen und woher sie kommen" haben kann, bewies im Anschluss Kabarettist und Zauberer Jörg Burghardt mit seinem kurzweiligen Infotainmentvortrag.

Wahlen

Im Schnelldurchgang waren die Wahlen zum Aufsichtsrat beendet, da sich Roland Brucker und Rita Baier für die Stadt Pfullendorf sowie Emil Gabele für den Bereich Aach-Linz nach Ablauf ihrer dreijährigen Tätigkeit erneut zur Wiederwahl stellten und keine weiteren Vorschläge erfolgten. Weitere Mitglieder des Gremiums sind Karl Abt, Werner Gebert, Alfred Rock und Markus Wahl. Die Volksbank beschäftigt aktuell 34 Mitarbeiter und außerdem fünf Auszubildende. Bei der Versammlung wurden 20 Genossen für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt, 38 sind seit 40 Jahren Voba-Mitglied und 71 erhielten ein Präsent für 25 Jahre.