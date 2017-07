Sigmaringen/Pfullendorf Vier Soldaten der Staufer-Kaserne klagen gegen ihre Entlassung

Bundeswehr-Skandal: Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen verhandelt mündlich über die Klagen von vier Soldaten gegen ihre vorzeitige Entlassung aus der Bundeswehr.

Die Verhandlung findet am 19. Juli, 14.30 Uhr, in Sigmaringen statt, informiert das Gericht. Zwei Soldaten auf Zeit sowie zwei freiwillig Wehrdienstleistende aus dem Ausbildungszentrum "Spezielle Operationen" in Pfullendorf wenden sich gegen Entlassungsbescheide des Bundesamts für Personalmanagement der Bundeswehr, die mit der Teilnahme an mehreren so genannten „Taufen“ / „Aufnahmeritualen“ neuer Kameraden im Herbst 2016 und im Januar 2017 begründet wurden. Den Klägern wird vorgeworfen, mit ihrem Verhalten ihre Dienstpflichten schuldhaft verletzt zu haben; ihr Verbleiben in der Bundeswehr würde die militärische Ordnung und das Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden.