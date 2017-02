Pfullendorf Vielfache Freude am Valentinstag in Denkingen

Vielfache Freude am Valentinstag in Denkingen

Denkinger Ehepaar Adelinde und Karl Gitschier hat am selben Tag Geburtstag und der langjährige Zunftmeister feiert seinen 80.ten

Man mag es kaum glauben, dass Karl Gitschier seinen 80. Geburtstag feiert, denn dem gebürtigen Denkinger, der vor einem halben Jahrhundert die elterliche Landwirtschaft übernommen hat, sind die acht Lebensjahrzehnte nicht anzusehen. In bemerkenswert fitter Verfassung, gepaart mit einem hintergründigen Humor, empfängt der Jubilar die Gratulantenschar, die allerdings nicht nur wegen ihm in das gemütliche Heim kommen – Ehefrau Adelinde hat am selben Tag Geburtstag, und zwar am Valentinstag. Zum Gratulieren kommen neben vier Kindern, acht Enkeln auch viele Verwandte und Bekannte.

Karl Gitschier war und ist ein Landwirt mit Leib und Seele, auch wenn er den Hof vor 17 Jahren an Sohn Ralf übergeben hat. Völlig unerwartet musste er nach dem Tod des Vaters mit 30 Jahren den Bauernhof übernehmen, mit dem es dank der Milchviehhaltung stetig aufwärts ging. Dann stellte er auf Bullenmast um, und der Betrieb wurde noch rentabler, wie man an der Traktorengröße sehen konnte, erzählt Gitschier mit einem Augenzwinkern. Er baute noch eine große Güllegrube und dann kam für die Bullenmast urplötzlich das Aus. Er stellte auf Mastschweinehaltung um und baute außerhalb der Ortschaft einen modernen Stall. Als "klassische Denkinger Familie" bezeichnet der nunmehr 80-Jährige die Gitschiers, die jahrzehntelang das Gasthaus "Adler" betrieben.

Aus dem Vereinsleben war und ist Karl Gitschier seit Jahrzehnten nicht wegzudenken. Ob Ortschaftsrat, Elternbeirat oder Sänger im Gesangverein – schier täglich war er für die Vereine aktiv und besonders seine Zeit als Zunftmeister von 1976 bis 1993 ist vielen Denkingern noch im Gedächtnis. "Er ist unser Seniorenbeauftragter", lobt Ortsvorsteher Karl Abt deshalb den rührigen Rentner, der den wöchentlichen Rentnerstammtisch organisiert und seit 20 Jahren auch den jährlichen Ausflug mit dem ehemaligen Gesangverein, der die 45 Teilnehmer dieses Jahr in die Dolomiten führt. Heute wird der doppelte Geburtstag des Ehepaares und der "runde" Ehrentag von Karl Gitschier in großer Runde gefeiert.