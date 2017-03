Pfullendorf Viele Kindergartenkinder und Schüler nutzen die Sprach- und Hausaufgabenhilfe

Das Team des Kinder- und Jugendhauses Pfullendorf informierte den Gemeinderat über die Arbeit im Jahr 2016.

Die Präsentation des Jahresberichts des vielköpfigen Kinder- und Jugendhausteams ragt bei den Gemeinderatssitzungen stets heraus, so auch am Donnerstagabend. Stets präsentiert die Truppe ihre Bilanz auf ungewöhnliche Weise und stets schimmert das enorme Engagement und der Spaß an der Arbeit durch. Bekanntlich hat die Stadt vor vielen Jahren die Kinder- und Jugendarbeit dem "Haus Nazareth" übertragen und deshalb erläuterte dessen Referatsleiter Klaus Kappeler die die Einsatzfelder, die von offener Jugendarbeit, erweiterter Ganztagesbetreuung, Hausaufgaben- und Sprachhilfe bis zur Schulsozialarbeit reichen. Rund 20 Kinder besuchen täglich das Jugendhaus und nutzen die vielfältigen Angebote. Das "Kids-Angebot" für Grundschüler wurde altersgemäß für Erst- und Zweitklässler sowie Dritt- und Viertklässler aufgeteilt. Für Geburtstagskinder gibts einen Kuchen im Jugendhaus und viel Spaß machte beim Suppenmontag das gemeinsame Kochen samt Essen, berichtete Tamara Remensberger. Die Schulsozialarbeit an allen Schulen bildet den Schwerpunkt des Jugendhausteams und im vergangenen Jahr war das Team um Andreas Roth für 1496 Schüler zuständig. "Es gibt mehr Einzelfälle und eine vermehrte Suchtintervention", resümierte Roth, dass es auch mehr Vorfälle gibt, bei denen eine psychologische Abklärung notwendig wird. Neben klassischen Suchtmitteln wie Nikotin und Alkohol spielten die neuen Medien bei Suchtfragen eine immer größere Rolle. Lars Brack schilderte im Anschluss die Vorgehensweise, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht und machte klar, dass die Fachleute bei begründeten Verdachtsfällen vom Gesetzgeber zum Hinschauen und Helfen verpflichtet sind, wobei man stets versuche, die Eltern mit ins Boot zu holen.

Erhöht hat sich der Bedarf bei der Hausaufgabenhilfe für Grundschüler, wo 50 Plätze zur Verfügung stehen. In sieben Kindergärten nutzen aktuell 109 Kinder in 22 Gruppen das von Karin Vogeser organisierte Sprachhilfeangebot und in der Grundschule sind es 52 Kinder, die von zehn Helferinnen unterstützt werden. Freie Plätze gibt es noch bei der erweiterten Ganztagesbetreuung, wo derzeit neun von 15 Plätzen belegt sind. An 25 Schulschließungstagen können Eltern für Erst- bis Viertklässler die Ferienzeitbetreuung wochenweise buchen, die von 8 bis 17 Uhr dauert. Neben den bewährten Angeboten plant das Jugendhausteam für alle unter 28 Jahren am 23. Mai eine "Kulturnacht" mit den Gaststätten und weiteren Akteuren und im Herbst wird es ein Jugendhearing geben, bei dem die junge Generation ihre Wünsche vorbringen kann. Als gut organisierte Truppe lobte Bürgermeister Thomas Kugler das Team und Peter Schramm (CDU) hatte den Beifall des Gremiums sicher, als er feststellte: "Unsere Kinder sind in guten Händen!"

Angebote

Das Jugendhaus hatte 2016 an 185 Tagen geöffnet und wurde durchschnittlich von 20 Jugendlichen besucht. An den 90 Angeboten des Sommerferienprogramms beteiligten sich 820 Kinder und Jugendliche. Die Schulsozialarbeiter kümmern sich um 1496 Schüler und durchschnittlich gibt es täglich 101 Kontakte mit Schülern, 36 Kurzberatungen, sieben Beratungen und vier Mediationen. (siv)