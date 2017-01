Pfullendorf Viele Informationen für Mütter und Familien in Pfullendorf

Die Stadt Pfullendorf bietet mit dem Landkreis Sigmaringen viele Angebote für junge Familien rund um das Baby

"Im Herzen der Stadt sind Kinder willkommen!". Diesen eingängigen Werbeslogan könnte sich das Café "Moccafloor" ins Fenster hängen und vor allem montags, wenn sich von 9 bis 12 Uhr Dutzende Mütter mit Babys und Kleinkindern zum "Stillcafé" treffen. Vor fünf Jahren, als die Geburtenabteilung im Krankenhaus geschlossen wurde, entwickelten Hebamme Ruth Schwarz und Cafechefin Aline Witschel diese Idee, die zu einem tollen Erfolg geworden ist und sogar Mütter aus Ostrach oder Überlingen nutzen das Angebot zum Erfahrungsaustausch. Mit dabei ist immer Ruth Schwarz, die als Hebamme in Pfullendorf arbeitet und Mütter vor, während und nach der Entbindung betreut, wie sie gestern bei einem Pressegespräch im quicklebendigen Cafe erläuterte. Ob Hebammensprechstunde und Elternschule im SRH Krankenhaus oder Rückbildungskurse – die Angebote der erfahrenen Hebamme werden enorm nachgefragt, und manches Mal muss sie eine Anfrage ablehnen. Über mangelnde Resonanz kann sich auch Anna Zerr nicht beklagen. Sie ist seit sechs Jahren als "Familienbesucherin" für das vom Landkreis initiierte Projekt "Hand-in-Hand" in Pfullendorf und den Ortsteilen unterwegs und besucht Familien, die Nachwuchs bekommen haben. Nach der Geburt erhalten die Mütter und Väter ein Glückwunschschreiben von Bürgermeister Thomas Kugler, verbunden mit einem Einladungsangebot für den Besuch von Anna Zerr. Etwa 50 der jährlich 110 bis 120 Nachwuchsfamilien nutzen die Gelegenheit und erhalten viele, viele Informationen, Merkzettel und Broschüren über Betreuungsangebote, Elterngeld, Kindergärten, Impfen, Tageselternangebote oder einen Gutschein für eine Stunde Krabbelgruppe am Familienzentrum am Neidling. "Oft sind die Besuche ab 17 Uhr, denn auch viele Väter wollen dabei sein", erzählt Zerr. Neben dem vielfältigen Informationsmaterial hat sie auch ein spezielles Geschenk der Stadt an ihre neuen Bürger mit dabei, ergänzt die Innenstadtbeauftragte Mira Krane. In einer Geschenkbox liegen neben Pflaster, einem speziellen Trinkaufsatz auch ein Dreieckstuch, hergestellt von der Kreativwerkstätte der Bürgerwerkstätte.