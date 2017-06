Das Amtsgericht Sigmaringen hat einen Mann wegen Diebstahls in einem Elektromarkt in Pfullendorf zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt.

Schnäppchenjagd beim Ausverkauf im Elektromarkt. Ein Mann hat schon ein GPS-Gerät gekauft, greift in eine Auslage und nimmt eine Festplatte für 90 Euro in die Hand, die später verschwunden ist. Diebstahl oder nicht? Diese Frage wird vor dem Amtsgericht Sigmaringen verhandelt und zu sehen ist die Szene auf einem Video, das bei einer Verhandlung gezeigt wird. Angeklagt ist der damalige Kunde wegen Diebstahl dieser Festplatte. "Ich habe nichts gestohlen", versichert der Beschuldigte immer wieder. Er habe die Festplatte begutachtet, dann zurückgelegt und später mit der EC-Karte das GPS für 272 Euro an der Kasse bezahlt, was durch eine Quittung auch belegt ist, die er Amtsrichterin Nadine Zieher als Beweismittel vorlegt. "Ich habe nichts gestohlen!", wiederholt der Beschuldigte.

Als Zeuge ist der Verkäufer geladen, der der der Polizei auch die Videos zur Verfügung gestellt hat. "Ich wollte in einen Laptop die Festplatte einbauen, musste dann in eine andere Abteilung und als ich zurückkam, war das Ding weg", erklärt der Mann. Intensiv habe er dann die Videoaufzeichnungen studiert, mit denen der Laden überwacht wird. Im fraglichen zweistündigen Zeitraum hätten sich nur drei Personen in dem Bereich aufgehalten und nur der Beschuldigte habe die Festplatte in Augenschein und dann in die Hand genommen. Der Name des Mannes war an der Ladenkasse sogar hinterlegt, denn er hatte nach dem GPS-Kauf wegen der Gewährleistung seine Personalien angeben müssen. Der Zeuge schildert das Prozedere unaufgeregt und dann schauen sich die Beteiligten die Videosequenzen an. Von einem "misslichen Schnitt" spricht Richterin Zieher, denn der vermeintliche Diebstahl ist wohl nicht zu sehen.

Während der Staatsanwaltschaftsvertreter sagt, dass er eine Hand sehe, die runter gehe, kann der Verteidiger nichts erkennen. Möglicherweise könnte die Festplatte ja auf den Boden gefallen sein, mutmaßte der Rechtsbeistand, was der Zeuge im Prinzip verneint, aber nicht 100-prozentig ausschließen wollte. Auf die Frage, ob die Kunden auf die Videoüberwachung in den Verkaufsräumen hingewiesen wurden, erklärt der Zeuge, dass es schon vor Jahren eine diesbezügliche Anweisung der Geschäftsführung gab. Allerdings sei er an einem anderen Standort beschäftigt und könne nicht mit absoluter Sicherheit bestätigen, ob in Pfullendorf entsprechende Hinweisschilder angebracht waren.

Im Anschluss listet Richterin Zieher einen Handydiebstahl als einzige Vorstrafe des Beschuldigten auf und fragt nach den finanziellen Verhältnissen. Er verdiene als Arbeiter zwischen 1300 und 1400 Euro netto, gibt der Beschuldigte an, dass seine Ehefrau monatlich 1100 Euro an Einkommen erziele. Für einen Wohnungskredit samt Nebenkosten zahlt das Paar 650 Euro und für die Ausbildung der Kinder schlägt mit 400 Euro monatlich zu Buche. "Das Video ist in allen Situationen unglücklich", will der Verteidiger im Schlussplädoyer die Aufnahmen nicht als Beweis akzeptieren und im Zweifel müsse das Gericht für den Angeklagten votieren, beantragt er Freispruch. Der Staatsanwaltschaftsvertreter stellt den Zeugenauftritt in den Mittelpunkt seines Statements. Absolut glaubwürdig sei der Verkäufer aufgetreten und habe keinerlei Interesse an einer Verurteilung des Beschuldigten. Dass dieser das GPS-Gerät bezahlt, die Festplatte hingegen gestohlen hat, bezeichnet er als "abgezocktes Verhalten" und beantragt eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen a' 30 Euro.

Nach knapp 15 Minuten schließt sich Richterin Zieher mit ihrem Urteil diesem Antrag an. Sie habe die notwendige Sicherheit, dass der Beschuldigte die Festplatte in die Jackentasche gesteckt habe. Es folgt die obligatorische Belehrung, dass gegen das Urteil binnen einer Woche Einspruch eingelegt werden kann, wobei sich der Beschuldigte und sein Verteidiger noch beraten wollen.

Videoüberwachung

Zur Wahrung des Hausrechts kann eine Videoüberwachung eingesetzt werden. Kassenräume von Banken und Sparkassen und die Zugänge von Spielcasinos und Spielhallen müssen sogar mit optischen Raumüberwachungsanlagen ausgestattet sein. (siv)