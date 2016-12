Eine seit 22. November vermisste 46-jährige Frau wurde nach Angaben der Polizei am vergangenen Samstag in einem Waldgebiet bei Pfullendorf tot aufgefunden.

Die suizidgefährdete Frau war am 22. November von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Zuletzt hatten sie Passanten in der Fußgängerzone gesehen. Am vergangenen Samstag wurde die 46-Jährige tot in einem Wald aufgefunden. Von einer Fremdeinwirkung wird nach Angaben der Polizei nicht ausgegangen.