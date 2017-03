Pfullendorf Verkehr in der Überlinger Straße wird stärker kontrolliert

Verkehr in der Überlinger Straße wird stärker kontrolliert

Nach Beschwerden von Anwohnern der Überlinger Straße gab es ein Gespräch mit der Stadtverwaltung sowie dem Polizeipräsidium Konstanz. Ein Durchfahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen sei rechtlich nicht möglich, allerdings will die Stadt die Kontrolle erhöhen und auch die Markierung eines Schutzstreifens für Radfahrer wurde in Aussicht gestellt.

Anwohner entlang der Überlinger Straße haben vor Wochen mit einer Unterschriftenaktion und einer Veröffentlichung im "SÜDKURIER" auf die unbefriedigende Verkehrssituation hingewiesen. Die Anregungen und Hinweise der Anwohner wurden in einem Besprechungstermin im Rathaus mit Vertretern der Anwohner, einem Vertreter des Polizeipräsidiums Konstanz sowie Bürgermeister Thomas Kugler und Jürgen Hess von der Straßenverkehrsbehörde erörtert, informiert die Verwaltung in einer Mitteilung. In einem sachlichen und konstruktiven Gespräch wurden die Wünsche und Vorstellungen und Lösungsansätze diskutiert. Mit der vorgelegten Unterschriftenliste wurden mögliche Maßnahmen von den Anwohnern vorgebracht, die von baulichen Maßnahmen, einem Verbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen, Tempo 30 bis hin zu verstärkten Geschwindigkeitskontrollen und sofortigen Sanierungen der bekannten Straßenschäden reichten. Der sanierungsbedürftige Straßenzustand ist der Verwaltung bekannt, wie man im Gespräch erörterte. Hier wurde von Seiten der Verwaltung zugesichert, die Prioritätenliste für die Straßensanierungen gemeinsam mit dem Stadtbauamt nochmals dahingehend zu prüfen, ob die Überlinger Straße oder wenigstens sinnvolle Teilabschnitte der Überlinger Straße vorgezogen werden könnten.

Bei der Straßensanierung werde man die Anregung der Anwohner prüfen, im Einmündungsbereich Überlinger Straße / Kellerweg eine bauliche Querungshilfe wie beispielsweise eine Mittelinsel zu erstellen, die Möglichkeit wurde auch schon von Seiten der Verwaltung in Erwägung gezogen. Ein Verkehrsverbot von Lastwagen ist ebenso wenig möglich, wie auf dieser Vorfahrtsstraße eine Tempo-30-Regelung einzuführen. Besondere Umstände, insbesondere hohe Lärmwerte durch eine sehr hohe Verkehrsbelastung oder Unfallschwerpunkte, die nach der Straßenverkehrsordnung Voraussetzung für derartige Verkehrsverbote sind, liegen hier nicht vor. Auch die Markierung eines Schutzstreifens für Radfahrer wurde in Aussicht gestellt. Diese Möglichkeit muss zur gegebenen Zeit mit der Polizei und dem derzeit erstellten Radwegkonzept abgeglichen werden. Zugesagt wurde von der Stadtverwaltung, dass man mehr Verkehrskontrollen als in der Vergangenheit durchführen wird; einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage wurde jedoch eine Absage erteilt, weil nicht jeder Straßenzug mit Blitzern ausgestattet werden kann und die bisherige Verstoßquote immer unter zwei Prozent lag.