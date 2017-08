Pfullendorf Urteil wegen Entlassung: Soldaten können Widerspruch einlegen

Wegen Verstößen gegen die Menschenwürde wurden zu Jahresbeginn mehrere Soldaten entlassen. Jetzt erhielten die Kläger das vollständige Urteil und können dagegen Widerspruch einlegen.

Wegen „Aufnahmeritualen“ und „Gefangenenspielen“ geriet die Staufer-Kaserne zu Jahresbeginn in die Schlagzeilen. Im Zuge der Aufarbeitung der als „Skandal“ apostrophierten Vorfälle wurden mehrere Führungskräfte, darunter Kommandeur Oberst Thomas Schmidt, versetzt und mehrere Soldaten entlassen. Gegen diese fristlose Kündigung hatten vier Ex-Soldaten vor dem Verwaltungsgericht geklagt, wobei die Klage am 19. Juli abgewiesen wurde.



Nach mehreren Wochen erhielten die Kläger jetzt das vollständige Urteil und haben nun einen Monat Zeit, dagegen Widerspruch beim Verwaltungsgericht Sigmaringen einzulegen, wobei die Begründung für den Widerspruch binnen zwei Monaten beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einzureichen ist. Der VGH entscheidet über die etwaige Berufung.



In dem 28-seitigen Urteil gegen einen entlassenen freiwillig Wehrdienstleistenden (das dem SÜDKURIER vorliegt) werden nochmals ausführlich die Tatbestände und die Entscheidungsgründe für die Klageabweisung erläutert. Zu Beginn wird die so genannte materielle Rechtmäßigkeit der Kündigung festgestellt, das heißt, die Kläger und der Personalrat wurden vor der Entscheidung angehört. Das Gericht attestiert, dass ein Verbleiben der Männer in der Bundeswehr, deren militärische Ordnung oder die Sicherheit der Truppe ernstlich gefährdet würde. „Der Kläger hat durch seine Beteiligung an denen als Taufe bezeichneten Aufnahmeritualien und an dem Gefangenenspiel schuldhaft seine Dienstpflichten verletzt“, heißt es in dem Urteil.



Mit dieser Teilnahme hätten die Beteiligten auch gegen die vom Soldatengesetz geforderte Kameradschaftspflicht verletzt, wobei es genüge, dass Soldaten der Bundeswehr vom Dienstherrn nicht vorgesehene, selbst geschaffene Aufnahmerituale durchführten.

Unabhängig von alledem berührten die „Taufen“ und das „Gefangenenspiel“ die Würde der betroffenen Kameraden. Und eine etwaige Einwilligung in eine Verletzung dieser unverzichtbaren Menschenwürde wäre irrelevant. Bei der Gerichtsverhandlung hatten die Kläger mehrfach betont, dass die Handlungen mit Zustimmung der Betroffenen durchgeführt wurden, was diese bei Vernehmungen laut Protokoll auch bestätigten. Das Verwaltungsgericht bejaht auch den Vorwurf, dass der betroffene Soldat durch seine Teilnahme an den Vorfällen gegen die Pflicht verstoßen habe, die freiheitlich, demokratische Grundordnung des Grundgesetzes anzuerkennen und durch sein gesamtes Verhalten für ihre Erhaltung einzutreten.



Letztlich sei dieses Verhalten geeignet, das Ansehen der Bundeswehr zu schädigen, und durch sein Verbleiben in der Truppe würde die militärische Ordnung ernstlich gefährdet, auch weil die erhebliche Gefahr der Nachahmung dieses Fehlverhaltens bestehe. „Es handelt sich um eine Disziplinlosigkeit, die andere Soldaten zu einem entsprechenden Verhalten veranlassen könnte“, formuliert das Gericht glasklar, dass die Bundeswehr deshalb mit der Entlassung reagieren durfte. Damit musste und durfte sie klarstellen, dass sie die Würde und Rechte ihrer Soldaten ernst nimmt und vor derartigen Übergriffen umfassend und vorbehaltlos schützt

In den sozialen Medien entbrannte um das Urteil eine heftige Diskussion, bei der sich etliche ehemalige Bundeswehrangehörige zu Wort meldeten. So weist ein Kommentator darauf hin, dass Disziplinarsachen grundsätzlich Eilsachen und vorrangig zu bearbeiten seien, da es bei Verstößen mit der Bestrafung sechs Monate zu warten, da dann keine abschreckende Wirkung mehr gegeben sei.



Es liege letztlich im Ermessen der Bundeswehrführung festzustellen, ob die Soldaten dem Ansehen der Bundeswehr geschadet oder deren Einsatzbereitschaft gefährdet hätten. Das Verwaltungsgericht habe lediglich festgestellt, dass diese fristlose Kündigung mit den Gesetzen im Rahmen des Ermessensspielraums des Dienstherrn, der Bundesrepublik Deutschland, in Einklang stand.

Verfahrensprozedere

Gegen das Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils beim Verwaltungsgericht Sigmaringen schriftlich die Zulassung der Berufung beantragt werden. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einzureichen.

Über die Zulassung entscheidet der Verwaltungsgerichtshof durch Beschluss. Eine Berufung ist unter anderem zuzulassen, wenn ernstliche rechtliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist und die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder auch ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und tatsächlich auch vorliegt. (siv)