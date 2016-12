Pfullendorf Unglaublich, aber wahr: Skurrile Weihnachtsgeschichten aus aller Welt

"Weihnachtsmann beißt Hund": Skurrile Weihnachtsgeschichten aus aller Welt gepaart mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik gab es im Café Moccafloor in Pfullendorf zu hören.

Pfullendorf (sah) Wenn das Toilettenpapier Lebkuchen-Duft versprüht, sich die im Christbaum beheimateten Insekten für die Giftattacken rächen, denen sie auf der Weihnachtsbaumplantage ausgesetzt waren, Elite-Polizisten nach der Weihnachtsfeier im Rotlichtviertel randalieren, dann heißt es landauf-landab "Ja, ist denn schon Weihnachten?". Weihnachten ist nicht nur ein Fest der Liebe und Familie ist, sondern ruft auch skurrile Vorkommnisse hervor. Das belegten die Weihnachtsgeschichten beim Programm "Weihnachtsmann beißt Hund" im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kultur in Pfullendorf in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kulturbüro Heygster.

120 Gäste saßen dicht gedrängt im Kulturcafé Moccafloor, das sich zu einer gefragten Kleinkunstbühne entwickelt hat. Vorleser Jörg Metes hatte die skurrilsten, unglaublichsten, tatsächlich zugetragenen Weihnachtgeschichten der Welt aus Zeitungen, Büchern, Zeitschriften und Gerichtsakten zusammengetragen. Die kurzweiligen Geschichten riefen unterhaltsames Staunen, Schmunzeln, Lachen, wunderndes Kopfschütteln hervor. Einen Kontrapunkt zu den Geschichten setzten Petra Woisetschläger mit Klavier und Gesang und Udo Betz am Kontrabass. Ihr Streifzug durch die Weihnachtsmusik der Welt von "Maria durch ein Dornwald ging", zum jazzigen "Have yourself a merry little christmas" bis Astor Piazollas "Ave Maria" ließ die Zuhörer genießerisch schwelgen.

"Genial, auch die Texte", fanden Esther Marx und Sonja Staudacher. Die Geschichten, wie sich die Menschen beim peruanischen Takanakuy-Ritual an Weihnachten prügeln, dass, von der Kuppel des Einkaufszentrums herabstürzende Weihnachtsbäume zum "allgemeinen Lebensrisiko" zählen, es für Beschäftigte im Einzelhandel kein rechtliches Mittel gegen Weihnachtsmusik gibt, sich Baumfälltrupps in der Adresse irren, das fette Weihnachtsessen gar Auswirkungen auf die Abwasserwirtschaft haben und Weihnachtsgebäck zum Kriminalfall wird, ließ die Zuhörer am Ende mit dem Gefühl zurück, dass der persönliche Weihnachtsstress doch relativ harmlos ist.