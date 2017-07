Pfullendorf Unfallfahrer verliert vorderes Autokennzeichen

Beim Verkehrsunfall hat der 29-Jährige im Kreisverkehr zur Franz-Xaver-Heilig-Straße ein Verkehrszeichen und eine Warnbake überfahren und wirkte laut Polizei angetrunken.

Pfullendorf – Ein zunächst unbekannter 29-Jähriger hat mit seinem Auto am Kreisverkehr der Landesstraße 194/Franz-Xaver-Heilig-Straße eine Warnbake sowie ein Verkehrszeichen überfahren und bei seinem Verkehrsunfall mehrere hundert Euro Schaden angerichtet. Dies berichtet die Polizei. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten am Unfallort das vordere Kennzeichen des Unfallfahrzeuges sicher und konfrontierten den ermittelten Fahrzeughalter mit dem Unfallgeschehen. Da der Mann Anzeichen von Trunkenheit zeigte und ein Alkoholtest etwas über 0,3 Promille ergab, veranlassten die Beamten eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme in einem Krankenhaus. Sie beschlagnahmten dessen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt.