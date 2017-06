Pfullendorf Unbekannter beschädigt einen Oldtimer-Porsche

Ein geparkter Oldtimer-Porsche wurde in Pfullendorf von einem unbekannten Autofahrer beschädigt, der dann flüchtete.

Schaden in noch nicht bezifferbare Höhe verursachte ein Unbekannter, der am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrzeug einen geparkten Oldtimer-Porsche beschädigte und dann flüchtete, informiert die Polizei. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.45 und 16.45 Uhr in der Straße "Zum Eichberg" vor der Einmündung der Schillerstraße. Der Besitzer des Oldtimers hatte Beschädigungen an der Fahrertür und am vorderen linken Kotflügel festgestellt. Zeugen können sich bei der Polizei unter Tel. 0 75 52/201 60 melden.