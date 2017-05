Unbekannte stahlen einer Seniorin die Scheckkarte und hoben binnen kurzer Zeit 3500 Euro vom Konto ab.

Unbekannte entwendeten am Mittwochmorgen einer 77-Jährigen in einem Discountmarkt den in einer offenen Einkaufstasche liegenden Geldbeutel, informiert die Polizei. Mit der im Geldbeutel aufbewahrten Kombination von Scheckkarte und Pin-Nummer hoben der oder die Täter innerhalb kurzer Zeit 3500 Euro vom Konto der Geschädigten ab.