Pfullendorf Udo-Jürgens-Show in der Stadthalle: Boogie Woogie Baby im Linzgau

Pfullendorf – Rund 300 Besucher haben am Sonntagabend in der Stadthalle einen Star gefeiert, der in der ganzen Welt Millionen von Fans hat und zu den Ausnahmekünstlern im deutschsprachigen Raum zählt: Udo Jürgens. Diese Show war eine Hommage an den Mann, der mehrere Jahrzehnte das Unterhaltungsgenre nicht durch Skandale dominierte, sondern durch sein Können als K omponist und Sänger. Bei ihm gab es Kamillentee statt Kokain. Viele seiner unvergessenen Songs konnte man nun in der Show „Merci Udo“ erleben. Das war kein bloßes Runterrattern von bekannten Hits, sondern eine Veranstaltung mit Qualität – und mit bester Stimmung schon von den ersten Takten an. Dafür sorgten die Musical-Stars Maria Jane Hyde, Paul Kribbe, Matthias Stockinger und Lara Grünfeld. Hervorragende Stimmen, eine nicht zu aufdringliche Lightshow und die Begleitband mit Willem Beuß (Piano, Keyboard, Gesang), Gero Gellert (Bassgitarre), Benedikt Hesse (Schlagzeug) und Leader Peter Wölke (Saxofon, Keyboards, Klarinette, Akkordeon und Cajon), das war der Garant für einen tollen, generationenübergreifenden Abend.

Bandleader Wölke (er glänzte auch mit einem fantastischen Akkordeonsolo und einer eigenwilligen Interpretation von „Anuschka“) erzählte zwischen den einzelnen Titeln immer wieder vom Leben des großen Künstlers Udo Jürgens. Da kamen doch sofort wieder die Erinnerungen an den Mann auf, dessen Lieder sicher auch im Linzgau in vielen Plattenschränken zu finden sein dürften. „Das ist auf dem schwarzen Album auch drauf“, freute sich ein Jürgens-Fan, als „Was ich dir sagen will“ erklang. Besagtes Album stammt aus dem Jahr 1968 und war ein Zusammenschnitt von Live-Aufnahmen aus dem Jahr 1968.

Bei eingefleischten Udo-Fans wird es gehegt und gepflegt. Und Fans waren wirklich viele gekommen. Jede Textzeile wurde mitgesungen. Beim legendären „Griechischen Wein“ fungierte das Publikum als fulminanter Chor und es wurde sogar ein Tänzchen gewagt, wo es vom Platz her möglich war.

Ein weiblicher Fan aus Pfullendorf war sogar im weißen Bademantel gekommen und schon etwas enttäuscht, dass sie mit diesem Outfit alleine war. „Als ich beim Konzert in Stuttgart war, da hatten fast die Hälfte der Besucher Bademäntel an“, erzählte sie. Doch da lebte Jürgens auch noch. Jener Mann, der im Juni 2007 nur mit seiner Stimme, seinem Klavier und einem Gitarristen im Park von Schloss Salem die Menschen in seinen Bann zog. Von „Merci Chérie“ bis zum „Ehrenwerten Haus“, die Show zeigte die vielen Facetten auf, die Udo Jürgens zu bieten hatte.

In Pfullendorf standen keine Imitatoren auf der Bühne, sondern Künstler, die ihren eigenen Stil haben. Und der lässt auch zu, dass man bei einem Titel wie „Ich war noch niemals in New York“ auch Frank Sinatras „New York, New York“ mit einbettet. Die mitreißende Show bestach aber auch durch eine sehenswerte Choreografie. Hätte es in der Stadthalle eine Tanzfläche gegeben, dann hätten die Fans bei „Boogie Woogie Baby“ ganz sicher mitgetanzt. So blieb nur das Mitklatschen und Mitwippen. Aber wie! So eine Stimmung ist im doch eher gemächlichen Linzgau nicht immer zu finden. Das war nun wirklich „mit Sahne“, wie sie die Damen in Udos Konditorei so liebten. Dem bleibt wirklich nichts hinzuzufügen.

Der Ausnahmekünstler wurde am 30. September 1934 als Udo Jürgen Bockelmann in Klagenfurt geboren. Was viele nicht wissen: Er studierte am Konservatorium Klagenfurt Klavier, Harmonielehre, Komposition und Gesang. 1950 gewann das Lied „Je t’aime“ des 16-jährigen Udo beim Komponisten-Wettbewerb des Österreichischen Rundfunks unter 300 Einsendungen den 1. Preis. Unter dem Künstlernamen „Udo Bolan“ trat er mit seiner eigenen Band auf. 1956 bekam er seinen ersten Plattenvertrag. Der Titel „Es waren weiße Chrysanthemen“ war ein kapitaler Flop. Fortan nannte er sich Udo Jürgens.

1964 nahm er am „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ für Österreich in Kopenhagen teil und erreichte mit „Warum nur, warum?“ den 5. Platz. Matt Monroe verkauft mit der englischen Version „Walk Away“ 1,5 Millionen Schallplatten und belegt Spitzenplätze in den Hitparaden. Udos deutschsprachige Originalversion wird Nummer-Eins-Hit in Frankreich. Bei seiner zweiten Teilnahme am Grand Prix kommt er mit „Sag’ ihr, ich lass sie grüßen“ auf Platz vier. Beim Grand Prix in Luxemburg gelingt 1966 mit „Merci Cherie“ der erste Platz. Es wird ein Welthit mit Hitparaden-Spitzenpositionen in über 20 Ländern. Eine beispiellose Karriere beginnt.

Als Sänger und Komponist feiert Jürgens, der auf der Bühne nur Kamillentee trinkt und im zweiten Teil seiner Bühnenshows meist im weißen Bademantel auftritt, riesige Erfolge in der ganzen Welt. Am 21. Dezember 2014 stirbt er bei einem Spaziergang am Bodensee unerwartet an akutem Herzversagen. (kf)