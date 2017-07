Pfullendorf Über den Furtbach wird eine neue Brücke gebaut

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses der Stadt Pfullendorf haben den Neubau einer Brücke bei der Furtmühle gebilligt. Zustimmung gab es auch für den Neubau eines Business Hotels in Pfullendorf, das auf dem ehemaligen ZG-Areal Ende 2018 oder Anfang 2019 eröffnet werden soll.

Einblicke in Brückenbauwerke und behördliche Zuständigkeiten erhielten die Mitglieder des Technischen Ausschusses in der jüngsten Sitzung, als es um die Erneuerung der Furtbachbrücke bei der Furtmühle ging, die seit Jahren zusehends verfällt. Das Bauwerk liegt auf der Gemeindegrenze zwischen Großstadelhofen und Hattenweiler beziehungsweise Pfullendorf und Heiligenberg und weil etwas mehr Wasser auf der Nachbarschaftsgemarkung fließt, reklamierte der Bodenseekreis die wasserrechtliche Zuständigkeit für sich, erklärte Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter. Die Kommunen hatten sich zuvor auf die hälftige Übernahme der Gesamtkosten von rund 120 000 Euro geeinigt. "Die Brücke war schon in etlichen Haushaltsplänen drin", erinnerte Bürgermeister Thomas Kugler an die lange Vorgeschichte.

Während der Bauphase wird das Furtbach aufgestaut und über eine provisorische Umleitung wird das Wasser über die Straße in das Bett eingeleitet. Die komplette Brücke wird abgebrochen und durch ein Durchlassbauwerk aus Stahlfertigteilen ersetzt. Nach Angaben von Peter gibt es schon eine mündliche Zusage bezüglich der wasserrechtlichen Genehmigung, sodass man im September mit den Arbeiten beginnen will. Auf eine offizielle Asuschreibung wird verzichtet und man bedient sich der Manpower samt Gerätschaften des Zweckverbandes Ostrachtal, in dem die Stadt auch Mitglied ist. Einstimmig billigte der Ausschuss die Auftragsvergabe, wobei die Arbeiten drei bis vier Wochen dauern und während der Bauphase der Verkehr umgeleitet wird.

Nach den Sommerferien beginnen auch die Arbeiten für den Bau des "Business Hotels" auf dem ehemaligen ZG-Areal, informierte Bauamtsleiter Josef Waldschütz das Gremium, das die Pläne für den viergeschossigen Bau billigte. Das Gebäude ist 40 Meter lang, 20 Meter breit und rund 14 Meter hoch. Im Erdgeschoss sind drei Tagungsräume, Andienküche und ein Frühstücksraum untergebracht und in den drei oberen Stockwerken, die neben dem Treppenhaus über zwei Aufzüge erreichbar sind, werden jeweils 20 Zimmer eingerichtet. Der Investor habe mittlerweile die Fläche gekauft, ergänzte Waldschütz, dass dieser in der kommenden Woche die Baugenehmigung erhalte. Der Bauherr übererfülle mit 29 Stellplätzen die gesetzlich notwendige Anzahl um 4, erklärte der Amtsleiter. Die Bauzeit für das Hotel beträgt 12 bis 13 Monate, sodass eine Eröffnung Ende 2018 oder Anfang 2019 wahrscheinlich ist. Was mit den restlichen 3000 Quadratmeter des im städtischen Besitz befindlichen Areals geschieht, soll bei einer Klausurtagung im Herbst diskutiert werden. Man könnte eine weitere Bebauung zulassen oder Parkplätze ausweisen, brachte Rathauschef Kugler zwei Ideen ins Spiel. Der Ausschuss billigte die Hotelpläne.

Business Hotel

Den Bauantrag hat die Barfüsser Immmobilienverwaltungs GmbH & Co. KG in Ulm gestellt. In 60 Zimmern stehen den Übernachtenden maximal 125 Betten zur Verfügung. Das Gebäude verfügt nur über eine Andienküche. Die Verpflegung der Gäste wird durch das angrenzende Brauhaus sichergestellt, das durch den Umbau des des ehemaligen Bahnhofs entsteht. (siv)