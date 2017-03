Pfullendorf Turnverein Pfullendorf bietet pro Woche 109 Stunden Sport

Vorsitzende Gerda Gebert wird bei Mitgliederversammlung für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Kassiererin Claudia Six erwartet für Haushaltsjahr 2017 ein Minus in der Kasse.

Binnen 100 Minuten erledigte der Turnverein, mit 1359 Mitgliedern zweitgrößter Pfullendorfer Verein, bei der Hauptversammlung seine 15 Punkte umfassende Tagesordnung. Zahlreiche Mitglieder wurden am Freitagabend im Haus Linzgau für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt, Sportler für ihre Erfolge ausgezeichnet und als Höhepunkt erfolgte die Ernennung von Marianne Glaeser-Weikert zum Ehrenmitglied. Seit 45 Jahren ist die langjährige Frauenturnübungsleiterin, Beisitzerin und Turnwartin Mitglied beim TVP und hat viele Aktionen gestartet. Besondere Auszeichnungen gab es auch für die Schwimmchefs Steffi Grieshaber und Marco Pudimat, die vom stellvertretenden Vorsitzenden des badischen Schwimmverbandes, Norbert Mayer, geehrt wurden. Zum Bedauern aller beendet Pudimat aus beruflichen Gründen sein Engagement beim TVP. Der große Dank, der für zwei weitere Jahre im Amt bestätigten Gerda Gebert galt den aktuell 68 Übungsleitern, die 2016 in zwölf Abteilungen insgesamt 4367 Stunden im Einsatz waren. "Wir bieten wöchentlich 109 Stunden Sport an", ergänzte Gebert, dass davon 34 Prozent von Kinder und Jugendlichen in Anspruch genommen werden, wobei sich das Kinderturnen zu einem wahren Teilnehmermagneten entwickelt habe. Kassenwartin Claudia Six vermeldete für 2016 nach Ausgaben von 99 000 Euro und Einnahmen von 103 000 Euro ein Plus von 4000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2017 geht sie nach vorsichtiger Kalkulation allerdings von einem Minus von 18 000 Euro aus. Allein 10 000 Euro will der TVP für die Anschaffung von Sportgeräten ausgeben und die Fahrtkosten schlagen mit 12 000 Euro zu Buche.

Als "Ehrensache" für Verwaltung, Gemeinderat und ihn persönlich erklärte Bürgermeister Thomas Kugler das Versprechen, dass Vereine die städtischen Sportstätten auch künftig kostenlos nutzen können. Vereine seien für die Gesellschaft sehr wichtig, wobei die Suche nach Engagierten und Verantwortlichen immer schwieriger werde. TVP-Chefin Gerda Gebert ergänzte, dass man immer auf der Suche nach Mitarbeitern und Trainern sei, auch, um eine Projektwoche vom 31. Juli bis 4. August für alle Schüler stemmen zu können. Der SÜDKURIER wird noch berichten.