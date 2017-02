Pfullendorf Traditionelles Fasnetsspiel der Narrengesellschaft Aach-Linz

Traditionell hat die Narrengesellschaft Aach-Linz am Fasnetdienstag ihr Fasnetsspiel aufgeführt. In der vollbesetzten Schlossgartenhalle sorgten sie mit den Stücken "Toni und seine drei Frauen" und "Wehe, wenn's ein Junge wird" für närrische Unterhaltung. Zwischendurch unterhielt Bajazz Simon Nesensohn die Zuschauer mit "Aach-Linzer G'schichtle", die so einigen Bürgern im Laufe des Jahres widerfahren sind.

So von dem einen, der nach einem Arztbesuch in Überlingen sein Auto nicht mehr fand, weil er zwar den Namen der Straße noch wusste, dieser aber auf keiner Karte zu finden war. Oder von dem Hund, der ohne Herrchen mit der Linie 500 nach Pfullendorf fuhr. Der Bajazz verriet den begeisterten Besuchern noch, dass sich der Vierbeiner von Veronika und Sven Lohr allein auf den Weg gemacht hatte: "Der Regiobus ist also nicht für die Katz", folgerte der Narr.

Toni und die Frauen

In dem Stück vom "Toni und seinen drei Frauen" hat dieser ein Problem, als Onkel Xaver seinen Besuch ankündigt, um endlich Tonis Ehefrau kennenzulernen. Schließlich hat er 1000 Mark als Hochzeitsgeschenk springen lassen, die der Toni eingesteckt, und eine Hochzeit nur vorgetäuscht hat. Erst hat er keine und dann schließlich drei, das bringt den braven Onkel Xaver mächtig zum Nachdenken. Als Toni dann wirklich und tatsächlich einen Frau, die Rosl, vorstellen kann, will Xaver nur noch "ins Narrenhaus".

"Wehe, wenn's ein Junge wird": Das befürchten gleich drei potentielle Väter am Wirthaustisch. Bedienung Molli liegt im Krankenhaus in den Wehen. Einem von ihnen, dem Erwin, hat eine Wahrsagerin nämlich prophezeit, dass, sollte es ein Junge werden, den Vater gleich der Schlag treffen werde. Während die Drei sich die Folgen in ihren schlimmsten Auswirkungen ausmalen, sitzt der Vincenz, verschrien als "Dorfdepp", am Tisch, spielt mit Bierdeckeln und bringt die anderen mit seinem Lachen zur Weißglut. Als dann der befürchtete Anruf aus der Klinik kommt und es heißt "es ist ein Junge", fällt ausgerechnet der Vincenz vom Schlag getroffen vom Stuhl!