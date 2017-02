Pfullendorf Tollkühner Schurke der Extravaganz vor dem Stegstreckergericht

Rolf Schondelmaier reist per Luxuslimousine an. Das Pfullendorfer Narrengericht verurteilt ihren einstigen großen Chefankläger ungerührt und schickt den 72-Jährigen auf die Streckbank.

Sturmböen peitschen über den Marktplatz, der Kranz des Narrenbaums flattert bedenklich und viele sorgenvolle Narrenblicke richten sich gen Himmel. "Der Baum hebt", beschwichtigt Andreas Narr, Richter des Hochwohllöblichen Streckgerichts die Umstehenden. Und schon ist er im Anmarsch, der Hemdglonkerumzug mit Stadtkapelle, die feierlich den Narrenmarsch intoniert. Im Pulk: Der Schinderkarren. Angeklagt ist Rolf Schondelmaier – eine schillernde Persönlichkeit, selbst jahrelang Chefankläger dieses Narrengerichts. Doch der Herangeführte entpuppt sich als Double, das enthüllte Antlitz verrät den Narrenrat Thomas Obert, er streckt allen frech die Zunge heraus. Der wahre Delinquent naht hinter Blaulichteskorte in einer Stretchlimousine, ein neun Meter langes Geschoss nobelster Art. "Schondel" nimmt darin 15 Narrenräte inklusive des Pfullendorfer Schultes mit. Ob sie schon Party feiern? Mühsam quengelt sich der Angeklagte aus dem Gefährt – der Richter schäumt: "Ist der von Sinnen? Lässt sich mit 'ner Limousine zum Gericht her bringen". Er droht ihm: "Wenn wir mit Dir fertig sind, langt die Länge der Karosse für Dich nicht mehr!"

Unwillkürlich erinnert das Streckgericht an die Französische Revolution, als der Terrorexperte Robespierre schlussendlich selbst unters Fallbeil kam. Ankläger Oliver Ritter nennt seinen Ex-Chef einen Schurken, der als Lehrer von Berlin – SÜDKURIER-Informationen zufolge war er sogar in der Hausbesetzer-Szene aktiv – nach Pfullendorf strafversetzt wurde, hierda aufgestiegen und gefallen sei, nunmehr landflüchtig (in den heimatlichen Schwarzwaldort Gutach) und abstinent geworden sei.

Doch Rolf bringt nicht nur eine Riesenflasche Schwarzwälder Kirschwasser zur Bestechung der Gerichtsbarkeit mit, er kredenzt dem geneigten Narrenvolk Schinken und Rauchwurst. Er selbst hat reichlich Oberwasser, lässt sich einen Ratsstuhl bringen für seine tattrigen Glieder und findet es beschämend, dass sie ihn, den alten Narrenrat, vors Tribunal zerren. Der 72-Jährige warnt sie im Guten: "Ich bin nämlich nicht alleine gekommen, um mich zu wehren. Meine ehemaligen Schüler werden euch mit Bullenpeitschen schlagen, und meine Narrenblattredaktion wird euch das Fürchten lehren!" Tatsächlich rottet sich um das Streckgericht ein Heer von Demonstranten zusammen. Sie recken Transparente hoch, brüllen "Freispruch für Rolf" oder "Schondel for President". Die Zöglinge seiner Narrenblattredaktion wollen bis aufs Blut um ihren ehemaligen Chefredakteur, Boss und Gönner kämpfen.

Der Ankläger bleibt unerbittlich. Schondel stelle zwar keinen typischen Verbrecher dar: "Doch alles ist viel mehr Schein als Sein, er hat zwei Seiten und die dunkle ist gemein. Er hat zwei Gesichter wie Dr. Jekyll und Mister Hyde." Seinen Schülern habe er die Privatsphäre geraubt, wäre ungeladen zu jeder Party gekommen. "Wer im Unterricht nicht blickte den Stoff, der erlernte es im Nachtclub Tiffany und hatte am nächsten Tag 'nen dicken Kopf!" Es sei wohl höherer Mathematik, wenn er von seinen Schülern wissen wollte, was 39 Whiskeys durch drei Personen ergibt. Schondel hält eisern dagegen – mit 1000 Schülern, die er am Staufer-Gymnasium unterrichtet hat: "Nur die wenigsten haben's vermasselt." Bei einer SÜDKURIER-Umfrage auf dem Marktplatz bleibt für ihn nicht der geringste Makel. Paolo überschlägt sich fast: "Er hat oft mit uns im Eiscafé geflippert und sich als sehr spendabel erwiesen – ein herzensguter Mann, mit allen Privilegien ausgestattet." Manfred, früher beim Sportclub ein hohes Tier, preist die "Volkstümlichkeit" des CDU-Stadtrats. Seine Söhne bezeugten es, dass er als Gymnasiallehrer äußerst beliebt war. Die hübsche Anna, sie zählt 25 Lenze, gerät ins Schwärmen: "Der Schondel war echt voll cool. Mit ihm haben wir so viel Spaß gehabt." Unser Wissbegierde steigt. Ja, was hat er denn unterrichtet? "Keine Ahnung, das liegt ja auch schon zehn Jahre zurück!" Natürlich.

Vor dem Streckgericht kommt aber niemand ungeschoren davon und Schondel gibt nach, weil es ihm beliebt, er wird nach einem fürwahr grandiosen Schauspiel wieder umarmt, in allen Ehren in die Zunft aufgenommen.

Streckgericht

Das hochwohllöbliche Streckgericht ist 1986 aus der Taufe gehoben werden. Legendär führte über 25 Jahre lang Rolf Schondelmaier die Anklage mit gewitzter Feder. Seit 2016 fungiert Zunftmeister Andreas Narr im Amt des resoluten Richters. (jüw)