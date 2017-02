Pfullendorf Tolle Geburtstagsparty der Holzhauderezunft Denkingen

Befreundete Zünfte bereichern die Feier zum 44. Bestehen der Holzhaudere mit abwechslungsreichen Darbietungen.

Von traditionellen Narrentänzen bis hin zu akrobatischen Höchstleistungen war beim Brauchtumsabend der Holzhauderezunft Denkingen in der voll besetzten Andelsbachhalle zur Feier des 44-jährigen Bestehens der Zunft alles geboten. Fröhlich begrüßte Zunftmeisterin Sonja Vogler die Gäste, nachdem die Holzhaudere unter Begleitung der „Elche“ des Musikvereins Denkingen einmarschiert waren. Zum Festauftakt stand der Hackertanz der Holzhaudere an, und hier ließen Holzhacker ihre Muskeln spielen, sowohl bei der Arbeit als auch bei kleinen Raufereien nebenbei. Dass bei den Haudere der Spaß nicht zu kurz kommt, bekräftigte Landvogt Ewald Hermann, der diese als „richtige Festhaudere“ bezeichnete.



Allerhand spannende, getanzte Geschichten gab es von den befreundeten Zünften zu bestaunen: Bei den Nidlern aus Pfullendorf brachten die Burschen in den Raunächten vor Weihnachten ihren Liebsten leckeres Gebäck. Die Durbestecher aus Sauldorf gingen ins Moor, um Durbe – was Torf heißt – zu stechen. Aber nur bis zum Anbruch der Dunkelheit, denn dann tanzen hier im Moor die Geister. Gespenstisch ging es auch bei den Hangenweible aus Meckenbeuren her. Eine alte Frau wurde dazu verdammt, auf ewig im Wald gute Beeren zu sammeln, weil sie einst jemanden mit giftigen Beeren töten wollte. Echt Schwein haben dagegen die Burgnarren, denn bei denen sind die Wildschweine mit von der Partie. Eine Geburtstagsüberraschung, von der selbst die Zunftmeisterin nichts wusste, lieferten die Narren aus Aftholderberg mit einem speziellen Geburtstagsständchen: „Ich und mein Holz“.

Den krönenden Abschluss des Programmteils boten die „Swamp Hoppers“ aus Sauldorf. Mit akrobatischen Hochleistungen begeisterten die Tänzerinnen und ein Tänzer das Publikum. Nach dieser Glanzvorstellung konnte die Zunftmeisterin die Gäste natürlich nicht völlig unvorbereitet auf die Tanzfläche entlassen. So brachte sie ihnen kurzerhand ein paar wichtige Tanzbewegungen bei, die auch prompt umgesetzt wurden.